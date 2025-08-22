Ο Νετανιάχου ζητά διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση όλων των ομήρων ενώ ο στρατός σφυροκοπά τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση «όλων» των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι ο στρατός ετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

«Έδωσα οδηγίες να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος με όρους που να είναι αποδεκτοί από το Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου, σε μια τοποθέτηση που θεωρήθηκε έμμεση απάντηση στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός των μεσολαβητών Κατάρ, Αιγύπτου και ΗΠΑ.

Γάζα: Η πρόταση των μεσολαβητών και η απάντηση της Χαμάς

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι αποδέχεται την πρόταση, η οποία προβλέπει δίμηνη εκεχειρία. Κατά τη διάρκειά της, θα απελευθερώνονταν σε δύο φάσεις οι όμηροι που αιχμαλωτίστηκαν στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, απομένουν 49 όμηροι, εκ των οποίων οι 27 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμένο θύλακο.

Σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι προχωρά στην έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων του στρατού για «την κατάληψη της πόλης της Γάζας» - της μεγαλύτερης του θύλακα - με στόχο την «τελική ήττα της Χαμάς». Σύμφωνα με το ισραηλινό επιτελείο, πέντε μεραρχίες θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση, ενώ κλήθηκαν 60.000 έφεδροι για να καλύψουν τα κενά.

Ήδη, ο στρατός έχει καλέσει νοσοκομεία και ιατρικούς αξιωματούχους στη Γάζα να απομακρύνουν επειγόντως προσωπικό, ασθενείς και εξοπλισμό, προειδοποιώντας ότι επίκειται πλήρης εκκένωση. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας - που υπάγεται στη Χαμάς - απέρριψε το αίτημα, υπογραμμίζοντας πως θα καταρρεύσει ούτως ή άλλως το ήδη διαλυμένο σύστημα υγείας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, κυρίως στις συνοικίες Τζαμπάλια, Νάζλα, Σάμπρα και Ζαϊτούν. Δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ στήλες καπνού σκέπασαν τον ουρανό. Η πολιτική προστασία της Γάζας ανακοίνωσε τουλάχιστον 48 νεκρούς χθες, ενώ το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για περισσότερους από 70. Ο ισραηλινός στρατός, όπως συνηθίζει, αμφισβήτησε τους αριθμούς.

Γάζα: Διπλωματικές διεργασίες και πίεση από συγγενείς ομήρων

Η πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία 60 ημερών προβλέπει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την επιστροφή 18 σορών, με αντάλλαγμα αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων. Στη δεύτερη φάση, θα απελευθερωθούν οι υπόλοιποι, ενώ θα συνεχιστούν συνομιλίες για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Συγγενείς ομήρων, που βρίσκονται σε αιχμαλωσία για 686η ημέρα, κάλεσαν την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχθεί τη συμφωνία. «Η απόρριψή της θα καταδικάσει τους ζωντανούς ομήρους σε θάνατο και τους νεκρούς στη λήθη», δήλωσε η Λισάι Μιράν Λαβί, σύζυγος του αιχμαλώτου Ομρί Μιράν.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο ισραηλινός στρατός ελέγχει πλέον το 75% της Λωρίδας της Γάζας. Οι δύο και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι, με τον διεθνή οργανισμό να προειδοποιεί για κίνδυνο «γενικευμένου λιμού».

Από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι -κυρίως άμαχοι-, ο απολογισμός των ισραηλινών αντιποίνων στη Γάζα έχει ξεπεράσει τους 62.000 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, αριθμούς που χαρακτηρίζονται αξιόπιστους από τον ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ