Τυφώνας Χέλεν: Τουλάχιστον 107 οι νεκροί από την κακοκαιρία- Τεράστιες οι καταστροφές

Όλο και περισσότερους νεκρούς μετρούν οι ΗΠΑ, από το πέρασμα του τυφώνα Χέλεν.

Το Associated Press περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί, μεταξύ άλλων, στη Βόρεια Καρολίνα, με τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και κινητής τηλεφωνίας. «Οι κάτοικοι έκαναν ουρά για πόσιμο νερό τη Δευτέρα» μεταφέρεται.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ομάδες αρωγής καταβάλλουν προσπάθειες, για να μεταφέρουν βασικές προμήθειες με αεροδιακομιδές και φορτηγά στο τουριστικό κέντρο του Άσβιλ και τις γύρω περιοχές. Τουλάχιστον 107 άνθρωποι σε έξι πολιτείες έχασαν τη ζωή τους, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε τη Δευτέρα και διαμορφώθηκε μια σαφέστερη εικόνα της καταστροφής που εκτείνεται από τις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα έως τα Απαλάχια Όρη στη Βιρτζίνια.

Η κομητεία της Βόρειας Καρολίνας που περιλαμβάνει το Άσβιλ, ανέφερε τουλάχιστον 35 νεκρούς, τη ίδια ώρα που αριθμός των νεκρών στην Τζόρτζια αυξήθηκε τη Δευτέρα από 17 σε 25.

Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Ρόι Κούπερ, προέβλεψε ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξανόταν, καθώς οι διασώστες έφταναν σε περιοχές που είχαν απομονωθεί από δρόμους που είχαν καταρρεύσει, από τις εκτεταμένες πλημμύρες.

Το σύστημα ύδρευσης του Άσβιλ υπέστη σοβαρές ζημιές, αναγκάζοντας τους κατοίκους να μεταφέρουν κουβάδες σε ένα ρυάκι για να πάρουν νερό.

Deadly Category 4 Hurricane Helen hits Florida. There may be many victims.



One of the biggest hurricanes in the Gulf of Mexico in a century. Water is expected to rise up to 6 m along the coast and move 32 km deep into the mainland. pic.twitter.com/w7oJvxRDpd