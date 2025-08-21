Θάνατος Γάλλου σε livestream: Μεμονωμένο περιστατικό ή ένα ανησυχητικό ιντερνετικό φαινόμενο;

Ο Γάλλος streamer Ραφαέλ Γκράβεν, γνωστός διαδικτυακά ως Jean Pormanove, πέθανε τη Δευτέρα στη νότια Γαλλία κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα streaming Kick.

Ο 46χρονος Γκράβεν υπήρξε ένας από τους πρώτους streamers στη Γαλλία και είχε περίπου μισό εκατομμύριο ακολούθους στα διάφορα κανάλια του.

Με τα χρόνια έγινε γνωστός επειδή συμμετείχε σε ταπεινωτικές πράξεις μπροστά στην κάμερα, όπως στραγγαλισμούς και κατάποση τοξικών χημικών ουσιών, μερικές φορές κατόπιν αιτήματος και με οικονομική ενίσχυση από τους θεατές σε πραγματικό χρόνο.

Ο Γκράβεν εμφανιζόταν μαζί με τρία ακόμη άτομα – τους τακτικούς συνεργάτες του – καθ’ όλη τη διάρκεια της 12ήμερης μετάδοσης που οδήγησε στον θάνατό του.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν δύο από αυτούς τους άνδρες, γνωστούς ως Naruto και Safine, να τον κακοποιούν και να τον εξευτελίζουν. Η Γαλλίδα υφυπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης Κλάρα Σαπάζ χαρακτήρισε το περιστατικό «απόλυτη φρίκη».

Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο του Γκράβεν, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία.

Ο ράπερ Drake και ο Αμερικανός streamer Adin Ross, οι οποίοι έχουν οικονομικούς δεσμούς με τη μητρική εταιρεία του Kick, προσφέρθηκαν να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας του Γκράβεν.

Ο θάνατος του 46χρονου ρίχνει φως σε μια υποκατηγορία διαδικτυακού περιεχομένου όπου οι streamers εμπλέκονται σε ταπεινωτικές και μερικές φορές επικίνδυνες συμπεριφορές.

Οι φρικαλεότητες του «trash streaming»

Η υπόθεση του Γκράβεν θυμίζει το φαινόμενο του trash streaming, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 2010 και έγινε δημοφιλές στη Ρωσία και την Πολωνία.

Οι trash streamers διαπράττουν ταπεινωτικές, βίαιες και μερικές φορές θανατηφόρες πράξεις εις βάρος του εαυτού τους ή άλλων.

Το 2021, ένας Ρώσος streamer καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου συντρόφου του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης τον Δεκέμβριο του 2020. Ο άνδρας χτύπησε τη σύντροφό του, προκαλώντας σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα, και την κλείδωσε έξω από το σπίτι τους φορώντας μόνο τα εσώρουχά της, σύμφωνα με τους Moscow Times.

Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της νεαρής γυναίκας ενώ η κάμερα κατέγραφε ακόμη. Αργότερα, η Ρωσία υιοθέτησε ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει το trash streaming.

Το κοινό αποτελεί βασικό παράγοντα στο trash streaming.

«Οι θεατές συχνά έχουν περιέργεια να δουν μέχρι πού είναι ικανοί να φτάσουν οι trash streamers», έγραψαν οι ερευνήτριες Μπάρμπαρα Τσίρεκ και Μαλβίνα Ποπιόλεκ το 2022. «Όσο περισσότερα εργαλεία υπάρχουν που επιτρέπουν την επιρροή στη μορφή της μετάδοσης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για πιο ακραίο περιεχόμενο».

Σε πλατφόρμες όπως το Kick ή ακόμη και το YouTube, οι θεατές μπορούν να δωρίζουν χρήματα για να παρακινούν τους δημιουργούς περιεχομένου να φτάσουν στα άκρα.

Το πρώτο επεισόδιο της έβδομης σεζόν του Black Mirror, που προβλήθηκε τον Απρίλιο, εμπνεύστηκε από αυτό το φαινόμενο. Ο πρωταγωνιστής, που υποδύεται ο Κρις Ο’Ντάουντ, συμμετέχει σε μια φανταστική πλατφόρμα trash streaming με το όνομα "Dum Dummies", όπου εκτελεί ταπεινωτικές πράξεις με αντάλλαγμα χρήματα για να στηρίξει τη βαριά άρρωστη σύζυγό του.

Το επεισόδιο τελειώνει τη στιγμή που ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει σε ζωντανή μετάδοση.

Οι δημιουργοί περιεχομένου που εμπλέκονται στο trash streaming βρίσκουν καταφύγιο σε πλατφόρμες με χαλαρή ρύθμιση, όπως το Kick.

Η αυστραλιανή υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης δημιουργήθηκε το 2022 από τους ιδρυτές της στοιχηματικής εταιρείας Stake.

Οι κανονισμοί της κοινότητας του Kick απαγορεύουν επίσημα «περιεχόμενο που απεικονίζει ή υποκινεί αποτρόπαιη βία, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών βλαβών, ταλαιπωρίας ή θανάτου», καθώς και «εμφανίσεις σοβαρού αυτοτραυματισμού».

Ωστόσο, η πλατφόρμα έχτισε το όνομά της και τη βάση χρηστών της χάρη στις πιο χαλαρές πολιτικές εποπτείας σε σχέση με ανταγωνιστές όπως το Twitch.

Τον Δεκέμβριο, το γαλλικό μέσο Mediapart είχε ήδη αποκαλύψει ότι ο Ραφαέλ Γκράβεν ήταν θύμα μιας πολυετούς «βιομηχανίας εξευτελισμού». Η υπόθεση οδήγησε τους εισαγγελείς να ξεκινήσουν έρευνα, με τους συνεργάτες του, Naruto και Safine, να τίθενται προσωρινά υπό κράτηση.

Το Kick είχε αναστείλει προσωρινά το κανάλι του πριν επιτρέψει ξανά τις μεταδόσεις. Οι αποκαλύψεις του Mediapart δεν προκάλεσαν τότε καμία πολιτική ή νομοθετική πρωτοβουλία.

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι απαγορεύει όλους τους streamers που συμμετείχαν στο βίντεο με τον θάνατο του Γκράβεν και ότι επανεξετάζει το γαλλικό περιεχόμενο. Ωστόσο, το Kick δεν διευκρίνισε αν θα επικαιροποιήσει τους κανονισμούς της κοινότητας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι «η ζωντανή μετάδοση, από τη φύση της, είναι απρόβλεπτη» και ότι «είναι αδύνατο να προβλεφθεί κάθε αποτέλεσμα».

Με πληροφορίες από euronews.com