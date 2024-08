Πολύνεκρο δυστύχημα στο Νεπάλ - 27 νεκροί μετά από πτώση τουριστικού λεωφορείου σε ποταμό

Ακόμη ένα πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στο Νεπάλ, αυτή τη φορά μετά από πτώση λεωφορείου σε ποταμό.

Τουλάχιστον 27άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν λεωφορείο με 43 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του σε ορεινό δρόμο του Νεπάλ και ανετράπη σε βουνοπλαγιά, καταλήγοντας στον ποταμό Μαρσιάνγκντι. Οι διασώστες αρχικά ανέσυραν 22 πτώματα από τα νερά, και στη συνέχεια πέντε άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Στο σημείο έσπευσαν ελικόπτερα που διακόμισαν 12 βαριά τραυματισμένους στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Το λεωφορείο μετέφερε τουρίστες από το κρατίδιο Ουτάρ Πραντές της Ινδίας και συνέβη στη διαδρομή από την πόλη Ποχαρά, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο Νεπάλ, προς το Κατμαντού.

Nepal | An Indian passenger bus with 40 people onboard has plunged into the Marsyangdi river in Tanahun district, confirms Nepal Police.



