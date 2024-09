Τυφώνας Γιάγκι: Οι νεκροί έφτασαν τους 419 στη Μιανμάρ

Όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον φονικό τυφώνα Γιάνγκι, που «χτύπησε» τη Μιανμάρ και προκάλεσε ολέθριες κατολισθήσεις, πριν μερικές ημέρες.

Πλέον, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται στους 419, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του στρατιωτικού καθεστώτος που κυβερνά τη χώρα.

🇲🇲 🌀 #TyphoonYagi: Death toll rises to 226 in Myanmar flooding crisis after Typhoon Yagi hits Southeast Asia, leaving thousands in need of aid pic.twitter.com/DviGZOuk3j — WE News English (@WENewsEnglish) September 17, 2024

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 384 νεκρούς και 89 αγνοούμενους. Στον σημερινό απολογισμό δεν αναφέρεται αριθμός αγνοουμένων.

Ο τυφώνας Γιάγκι σάρωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου το Βιετνάμ, το Λάος, την Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ, προκαλώντας εκατοντάδες θανάτους.

Ειδικά στη Μιανμάρ, οι πλημμύρες επιδείνωσαν την ήδη σκληρή πραγματικότητα για εκατομμύρια εκτοπισμένους λόγω του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος έχει βυθίσει τη χώρα στο χάος μετά το πραξικόπημα του 2021. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, έως και 887.000 κάτοικοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στο πέρασμά του από τη Μιανμάρ.

Typhoon Yagi leaves devastation in its wake across Myanmar, Vietnam, Laos & Thailand, even as Typhoon Bebinca hits China. Why are typhoons occurring frequently in Southeast Asia?https://t.co/Lg8eViXwbv#ClimateCrisis #ExtremeWeather pic.twitter.com/fsEi2eAJiP — Down To Earth (@down2earthindia) September 18, 2024

Φονικές πλημμύρες είχαν πλήξει τη χώρα το 2011 και το 2015, προκαλώντας κάθε φορά περισσότερους από 100 θανάτους. Το 2008 ο κυκλώνας Ναργκίς είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 138.000 ανθρώπους σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.



Με πληροφορίες από EPA

