Νεκρός μετά από πτώση αεροσκάφους στενός φίλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ -«Τον αγαπούσαμε και θαυμάζαμε»

Την απώλεια ενός καλού του φίλου γνωστοποίησε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, μέσω Twitter.

Ο πιλότος Μαρκ Τζένκις και ο γιος του Πίτερ πετούσαν πάνω από το εθνικό πάρκο Tsavo στην Κένυα όταν το αεροσκάφος τους κατέπεσε.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ απέτισε φόρο τιμής στον φίλο του περιγράφοντάς τον ως κάποιον που είχε «αφιερώσει τη ζωή του» στην προστασία της άγριας ζωής στην Ανατολική Αφρική.

«Χθες έχασα έναν φίλο, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην προστασία της άγριας ζωής σε μερικά από τα πιο φημισμένα εθνικά πάρκα της ανατολικής Αφρικής.

Ο Μαρκ Τζέκινς, και ο γιος του Πίτερ, βρήκαν τραγικό θάνατο καθώς πετούσαν πάνω από το Εθνικό Πάρκο Tsavo ενώ πραγματοποιούσαν εναέρια περιπολία», έγραψε.

«Απόψε, σκέφτομαι τη σύζυγο, την οικογένεια και τους συναδέλφους του Μαρκ, οι οποίοι δυστυχώς έχασαν έναν άνθρωπο που όλοι αγαπούσαμε και θαυμάζαμε», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

