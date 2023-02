My Big Fat Greek Wedding 3: Οι Portokalos επιστρέφουν- Πρώτη φωτογραφία από το νέο καστ

Η οικογένεια Portokalos επιστρέφει στο «My Big Fat Greek Wedding 3» (Γάμος αλά Ελληνικά) με παλιούς χαρακτήρες αλλά και νέες προσθήκες.

Η Focus Features δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του καστ από την επερχόμενη κωμωδία, για την οποία οι ηθοποιοί των δύο πρώτων ταινιών έχουν επανενωθεί, ανακοινώνοντας ότι η τρίτη ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου.

«Το #MyBigFatGreekWedding3 έρχεται στους κινηματογράφους στις 8 Σεπτεμβρίου!«», έγραψε η εταιρεία διανομής στο Twitter. «Η σκηνοθέτης, σεναριογράφος και πρωταγωνίστρια Νία Βαρντάλος και όλο το καστ επιστρέφουν για την τελευταία περιπέτεια της οικογένειας Πορτοκάλος».

