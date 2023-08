Μπαχάμες: Ναυαγός βρέθηκε μετά από μέρες σε ακατοίκητο νησί

Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις Μπαχάμες για ναυαγό που βρέθηκε σε ακατοίκητο νησί.

Ένας 64χρονος είχε ναυαγήσει στο νησί Cay Sal, στις Μπαχάμες. Ο ίδιος ανέφερε ότι έμεινε εγκλωβισμένος στο νησί για τρεις ημέρες. Όταν βρέθηκε ήταν καλά στην υγεία του. Η ακτοφύλακη δήλωσε αρχικά πως ήταν Ολλανδός, αλλά ο ίδιος υποστήριξε πως ήταν γερμανικής καταγωγής.

Η αποστολή έρευνας και διάσωσης συντονίστηκε από τους αρμόδιους φορείς του τομέα Key West. Το Cay Sal είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί στις Μπαχάμες μεταξύ της Φλόριντα και της Κούβας.

Ο Γερμανός κατέληξε στο απομακρυσμένο νησί αφού το ιστιοφόρο του άρχισε να βυθίζεται στα ανοιχτά της ακτής. Στο νησί έφτιαξε ένα μεγάλο σήμα SOS στην άμμο. Άναψε και πυρσούς με την ελπίδα να τον δουν. Βλέποντας ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, έριξε μια βολή από αυτές που χρησιμοποιούνται για ανάλογες περιπτώσεις. Αυτή αποδείχτηκε η σωτηρία του.

#UPDATE: Additional imagery from @USCG Air Station Miami @USCGAux & @CBPAMORegDirSE aircrews from Friday's rescue of 64-year-old Dutch man stranded on Cay Sal, the Bahamas. The search and rescue mission was coordinated by Sector Key West watchstanders. @TheRBDF @USEmbassyNassau pic.twitter.com/X9oV5ziCC2