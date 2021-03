Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε προσφυγικό καταυλισμό των Ροχίνγκια, στο νότιο Μπαγκλαντές με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και χιλιάδες άστεγους, σύμφωνα με αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να σαρώνουν τον καταυλισμό Μπαλουχάλι, στο Κοξ Μπαζάρ.

Μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από τις καλύβες και τις σκηνές όπου διέμεναν οι πρόσφυγες, ενώ άνθρωποι ψάχνουν στα αποκαΐδια τα υπάρχοντά τους.

Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Λουίζ Ντόνοβαν, είπε ότι στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα, διασώστες και εθελοντές που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί περισσότερο.

Ο Μοχάμεντ Σαμσούντ Ντούζα, αξιωματούχος της κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, αρμόδιος για θέματα προσφύγων, είπε επίσης ότι οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Πρόσφυγες Ροχίνγκια κατέθεσαν ότι πολλά σπίτια κάηκαν και υπάρχουν πολλά θύματα.

Major fire breaks out at Rohingya refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh. More than thousands of shelters and a market were burned. Several persons burned dead.#Rohingya #Arakan #news #refugee #Bangladesh #coxsbazar #DeadbyDaylight #Myanmar pic.twitter.com/7kTcvfECYo