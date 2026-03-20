Νέο μήνυμα από Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Να πληγεί η ασφάλεια των εχθρών του έθνους»

Σε νέο μήνυμα προς τον λαό του Ιράν, προχώρησε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μία ημέρα μετά τη δεύτερη γραπτή του δήλωση, όπου προειδοποίησε πως οι «δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν».

Ο νέος Ιρανός ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει άφαντος και κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται, ζητά τώρα να πληγεί η «ασφάλεια» από τους εχθρούς του έθνους του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη δήλωσή του, που απευθύνεται στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, το υπουργείο πρέπει να ανταποκριθεί αφαιρώντας την ασφάλεια από τους «εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς» του Ιράν, μετά τη δολοφονία του Υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από το Ισραήλ.

Σημειώνεται πως δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ορίστηκε ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, διαδεχόμενος τον πατέρα του, που σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

pic.twitter.com/3QLW0bocci — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) March 20, 2026

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν»

Με τη δεύτερη γραπτή του δήλωση, ο νέος Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε πως οι «δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στα social media, για τη δολοφονία του ισχυρού επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

«Αναμφίβολα, η δολοφονία μιας τέτοιας προσωπικότητας δείχνει τη σημασία του και το μίσος που έχουν οι εχθροί του Ισλάμ απέναντί του», ανέφερε σε γραπτή δήλωση.

«Όσοι είναι εχθρικοί προς το Ισλάμ πρέπει να γνωρίζουν ότι το αίμα αυτό, που χύθηκε στη ρίζα του ισχυρού δέντρου του ισλαμικού συστήματος, θα το ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο. Και βεβαίως κάθε αίμα έχει το τίμημά του, το οποίο οι εγκληματίες δολοφόνοι αυτών των μαρτύρων θα πληρώσουν σύντομα».