ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν»

Νέα γραπτή δήλωση από τον Ανώτατο Θρησκευτικό Ηγέτη του Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΙ ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΠΑ Facebook Twitter
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και ο Αλί Λαριτζανί / X
0

Με τη δεύτερη γραπτή του δήλωση, ο νέος Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε πως οι «δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που ανέλαβε αυτόν τον μήνα τη θέση του ανώτατου ηγέτη διαδεχόμενος τον πατέρα του, τοποθετήθηκε για τη δολοφονία του ισχυρού επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

«Αναμφίβολα, η δολοφονία μιας τέτοιας προσωπικότητας δείχνει τη σημασία του και το μίσος που έχουν οι εχθροί του Ισλάμ απέναντί του», ανέφερε σε γραπτή δήλωση.

«Όσοι είναι εχθρικοί προς το Ισλάμ πρέπει να γνωρίζουν ότι το αίμα αυτό, που χύθηκε στη ρίζα του ισχυρού δέντρου του ισλαμικού συστήματος, θα το ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο. Και βεβαίως κάθε αίμα έχει το τίμημά του, το οποίο οι εγκληματίες δολοφόνοι αυτών των μαρτύρων θα πληρώσουν σύντομα».

Η προηγούμενη δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Το περασμένο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταδόθηκε την περασμένη Δευτέρα (16/3), όπου έδωσε εντολή στους αξιωματούχους που είχαν διοριστεί από τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να παραμείνουν στις θέσεις τους και να συνεχίσουν να εργάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, σύμφωνα με το μήνυμα που δημοσίευσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το μήνυμα ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με το παρόν ανακοινώνω ότι, προς το παρόν, κανένας από αυτούς δεν χρειάζεται ανανέωση του διορισμού του. Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουν το έργο τους σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια της ζωής».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως διάδοχος του πατέρα του στις 8 Μαρτίου. Ωστόσο, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια από τότε που ορίστηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης, με τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του να εντείνονται.

Νωρίτερα, ο  υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε -χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία- ότι ο Χαμενεΐ έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί» σε μία από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή

Tags

0

ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ, ΧΑΜΕΝΕΪ, ΙΡΑΝ

Διεθνή / Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Από αουτσάιντερ ανώτατος ηγέτης του Ιράν - Η άνοδος μετά από έναν «πόλεμο» διαδοχής

Μετά από έναν ακήρυκτο «πόλεμο» διαδοχής, ανέλαβε την κορυφή της εξουσίας, επιβάλλοντας την ενότητα του ιρανικού κατεστημένου, ενώ ο ίδιος παραμένει ακόμη άφαντος στο κοινό.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

