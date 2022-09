Μιανμάρ: Στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ σε σχολείο- Νεκρά έξι παιδιά

Τουλάχιστον έξι παιδιά σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν όταν ελικόπτερα του στρατού εξαπέλυσαν πυρά εναντίον ενός σχολείου στη Μιανμάρ, ανέφεραν σήμερα ΜΜΕ και κάτοικοι, ενώ ο στρατός υποστήριξε πως άνοιξε πυρ επειδή οι αντάρτες χρησιμοποιούσαν το κτίριο για να επιτεθούν στις δυνάμεις του.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στη βία αφότου ο στρατός ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση στις αρχές του προηγούμενου έτους. Αντιπολιτευόμενες οργανώσεις, ορισμένες ένοπλες, έχουν εμφανιστεί από τότε σε όλη τη χώρα, τις οποίες ο στρατός αντιμετώπισε με φονική βία.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις λεπτομέρειες για τη βία που έλαβε χώρα την Παρασκευή στο χωριό Λετ Γετ Κόνε στην κεντρική επαρχία Σαγκένγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι ειδησεογραφικές πύλες Mizzima και Irrawaddy, στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον του σχολείου που στεγάζεται σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στο χωριό.

Μερικά παιδιά σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ άλλα πέθαναν μετά την είσοδο των στρατιωτών στο χωριό, αναφέρουν οι πληροφορίες αυτές.

Children are being killed by Military Junta in Myanmar.

We need any kind of your support in fighting back the Junta. #WhatsHappeninglnMyanmar #Myanmar pic.twitter.com/HRVzZtRFRO