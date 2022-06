Η τελετή εγκαινίων μιας γέφυρας μετατράπηκε σε καταστροφικό φιάσκο: πάνω από είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Τρίτη όταν κατέρρευσε κρεμαστή πεζογέφυρα στην Κουερναβάκα, στο κεντρικό Μεξικό.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Ουριόστεγι, η σύζυγός του Λους Μαρία Σαγάλ, προσκεκλημένοι και κάτοικοι που συγκεντρώθηκαν για την τελετή των εγκαινίων της κρεμαστής γέφυρας.

Το ατύχημα μεταδόθηκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης: βίντεο κατέγραψε τους προσκεκλημένους να πέφτουν από ύψος σχεδόν δύο μέτρων, καθώς το ξύλινο δάπεδο της πεζογέφυρας υποχώρησε.

«Έχουμε τουλάχιστον 25 τραυματίες», είπε ο Σαμουέλ Σοτέλο, τοπικός αξιωματούχος, στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio.

«Δύο εισήχθησαν σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα».

Ο φακός κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης - Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

#Cuernavaca Mayor and other officials during the reopening of a pedestrian bridge. #México pic.twitter.com/wcNe48vhCA