Το μέλος V των BTS σημείωσε δύο ρεκόρ Γκίνες, μετά την κυκλοφορία του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.



Στις 13 Δεκεμβρίου, η επιτροπή των Γκίνες ανακοίνωσε ότι το είδωλο της K-pop είχε σπάσει τα ρεκόρ για τον ταχύτερο χρόνο που χρειάστηκε για να φτάσει ένας λογαριασμός στο ένα εκατομμύριο followers και στη συνέχεια στα 10 εκατομμύρια, στο Instagram.

Ο τραγουδιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Kim Tae-hyung, πέτυχε ένα εκατομμύριο οπαδούς στο Instagram σε μόλις 43 λεπτά, σπάζοντας το ρεκόρ μιας ώρας και 45 λεπτών που κατείχε ο Taeil των NCT νωρίτερα φέτος.

Ο αριθμός των ακολούθων του V αυξήθηκε αργότερα κατακόρυφα φτάνοντας στα 10 εκατομμύρια μέσα σε τέσσερις ώρες και 52 λεπτά, οπότε και σημείωσε το δεύτερο ρεκόρ του.

Η επιτροπή των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες πρόσθεσε επίσης ότι το ρεκόρ για τον ταχύτερο χρόνο, που χρειάζεται κάποιος για να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο followers στο Instagram αλλάζει συνεχώς.

Εκτός από τον Taeil και τον V, το ρεκόρ είχε σπάσει και η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί.

nothing to see here, just V breaking records for the fastest time to hit one million AND ten million followers on Instagram 💜@BTS_twt @bts_bighit