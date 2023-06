Μεγάλη φωτιά στο εμβληματικό κατάστημα του οίκου Tiffany στο Μανχάταν

Η ναυαρχίδα των καταστημάτων Tiffany στο Μανχάταν έπιασε φωτιά σήμερα, Πέμπτη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης, που επιχειρεί ακόμα στο σημείο.

Ζωντανά πλάνα από το κατάστημα δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την πρόσοψή του, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

A fire has broken out at Tiffany's flagship store in New York City near Trump Tower which just finished a massive $500million renovation.



No details as to cause or injuries



*Still developingpic.twitter.com/IWJxh5HdmH