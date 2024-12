Με φαντασμαγορικό τρόπο υποδέχτηκαν στον Ειρηνικό το 2025

Μπορεί το 2025 να απέχει λίγες ώρες από την Ελλάδα, ωστόσο σε ορισμένες χώρες του πλανήτη το νέο έτος έχει ήδη κάνει «ποδαρικό».

Τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι η πρώτη χώρα του κόσμου που υποδέχεται πάντα το νέο έτος.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, οι κάτοικοι των Κιριμπάτι στις 12:00 ώρα Ελλάδος, υποδέχτηκαν το 2025 εντυπωσιακά, με εκατοντάδες πυροτεχνήματα, μουσική και πολύ χορό.

2025 has just arrived!



The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!



Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what’s to come! #SydNYE pic.twitter.com/yEUiC9YLQ2 — Matthew Joyce (@ItsMatthewJoyce) December 31, 2024

HAPPY NEW YEAR EARTH🎇🎇🎇

Kiritimati Island, Kiribati was the First to see 2025 right now.

HAPPY NEW YEAR EVERYONE 🎇🎊🎊

Welcome to 2025.♡ pic.twitter.com/Nh8kUgw0ho — ☘︎ (@wordsprom) December 31, 2024

Σχεδόν 15 λεπτά μετά, τα νησιά Τσάταμ της Νέας Ζηλανδίας υποδέχτηκαν επίσης το 2025, με ένα φαντασμαγορικό show γεμάτο πυροτεχνήματα και αρκετό ενθουσιασμό.

Αναλυτικότερα, το 2025 ήρθε στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, με τους κατοίκους να υποδέχονται τη νέα χρονιά με την παραδοσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων στον εμβληματικό Sky Tower της πόλης.

Happy New Year 2025: Auckland, New Zealand marked the arrival of of the new year with its traditional fireworks display at the city’s iconic Sky Tower!

Be patient. It’ll be 2025 in your area hours from now!

✨🎆🥂🎇✨ pic.twitter.com/f1OsUGxTcj — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) December 31, 2024

Just in: New Zealand kicked off 2025 in style! Fun fact: Kiribati actually beats everyone to the New Year by 1 hr 45 mins. They’re so ahead, they probably already broke their resolutions while we’re still stuck in 2024. 🎆🌏 #NewYearVibes pic.twitter.com/5LKKr8zgeZ — Traveler.exe (@Travelerexe) December 31, 2024

New Zealand is the first major country to enter 2025.



Fireworks and celebrations have started in Auckland. pic.twitter.com/rW6mruz8Fu — Colton Blake 🇺🇸 (@ColtonBlakeX) December 31, 2024

Όσο περνούν οι ώρες, σταδιακά, όλο και περιοχές του πλανήτη αφήνουν πίσω το 2024 και υποδέχονται το 2025.

Το Σίδνεϊ έχει ήδη βάλει «μπρος» τις μηχανές και ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 2025, λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.

Αναμένοντας τη νέα χρονιά οι κάτοικοι έχουν ήδη ξεκινήσει να πετούν δεκάδες πυροτεχνήματα μπροστά από την Όπερα αλλά και τη γέφυρα του λιμανιού, περιμένοντας με ανυπομονησία το 2025.