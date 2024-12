Το 2025 ήρθε ήδη για το πρώτο έθνος στον κόσμο: Είναι τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου ήδη έχει ξεκινήσει η Πρωτοχρονιά, η πρώτη ημέρα του νέου έτους.

Στις 12:00 ώρα Ελλάδος, το νησιωτικό έθνος του Κιριμπάτι στην Ωκεανία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που μπήκε στο 2025.

Kiritimati Atoll, part of the beautiful island nation of Kiribati, is the first place on Earth to welcome 2025! This Pacific paradise, known as Christmas Island, consists of 33 atolls scattered across a vast area of the equatorial Pacific Ocean.



Parts of New Zealand will enter… pic.twitter.com/zndQzjIOS0 — Mimi Mefo Info (@MimiMefoInfo) December 31, 2024

2025 has just arrived!



The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!



Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what’s to come! #SydNYE pic.twitter.com/yEUiC9YLQ2 — Matthew Joyce (@ItsMatthewJoyce) December 31, 2024

HAPPY NEW YEAR EARTH🎇🎇🎇

Kiritimati Island, Kiribati was the First to see 2025 right now.

HAPPY NEW YEAR EVERYONE 🎇🎊🎊

Welcome to 2025.♡ pic.twitter.com/Nh8kUgw0ho — ☘︎ (@wordsprom) December 31, 2024

Τα νησιά Κιριμπάτι αποτελούνται από 33 ατόλες που καταλαμβάνουν μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό. Εκτείνονται σχεδόν 4.000 km από τα ανατολικά προς τα δυτικά και περισσότερα από 2.000 km από τον βορρά προς τον νότο.

From Kiritimati in Kiribati to the world: HAPPY NEW YEAR! 🇰🇮➡️🗺️



An overwhelming feeling to realise one of my dreams and celebrate in the land where it hits midnight first on the whole entire globe!



Welcome, 2025! 🎆#HappyNewYear#HappyNewYear2025#Kiribati#Kiritimati pic.twitter.com/6hFiLbbNn1 — Nick Rabbitts (@Nick468official) December 31, 2024

Το Κιριμπάτι είναι η πιο ανατολική χώρα στον κόσμο. Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που άλλαξαν τη ζώνη ώρας κατά μήκος της γραμμής διεθνών ημερομηνιών, γεγονός που οδήγησε σε ένα ασυνήθιστο γεγονός: Η Πρωτοχρονιά στα Κιριμπάτι το 1994, γιορτάστηκε στις 30 Δεκεμβρίου! Ένα άλλο ασυνήθιστο αποτέλεσμα ήταν το έθνος να βρίσκεται 26 ώρες μπροστά από το γειτονικό νησί Μπέικερ (μια ακατοίκητη περιοχή των ΗΠΑ) - παρά το γεγονός ότι εκείνο ήταν σχεδόν 2.200 χιλιόμετρα πιο κοντά στο δυτικό ημισφαίριο.

Πρωτεύουσα των Κιριμπάτι είναι η ατόλη Ταράουα πάνω στην οποία βρίσκεται η πόλη Μπαϊρίκι, όπως αναφέρει η Wikipedia. Οι πρώτοι κάτοικοι των νησιών ήταν Μικρονήσιοι. Τα νησιά ανακαλύφθηκαν το 1765 από τον Άγγλο θαλασσοπόρο Τζον Μπάιρον και από το 1892 έγιναν βρετανικό προτεκτοράτο. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο τα νησιά κατελήφθησαν από τους Ιάπωνες και απελευθερώθηκαν το 1943 από τους Συμμάχους μετά τη μάχη της Ταράουα. Ανεξαρτητοποιήθηκαν στις 12 Ιουλίου του 1979.

Η χώρα έχει πληθυσμό 119.438 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2020 και η μεγαλύτερη πόλη είναι το Μπαϊρίκι με 36.717 κατοίκους (το 2000).