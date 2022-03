Μαρίνα Οβσιανίκοβα: Η Ρωσίδα που είπε «όχι» στον πόλεμο του Πούτιν και κινδυνεύει με φυλάκιση

H Μαρίνα Οβσιανίκοβα (Marina Ovsyannikova), αν και ενεργή στα social media, δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο στη χώρα της, πόσο μάλλον στον κόσμο. Έγινε γνωστή, εντός και εκτός Ρωσίας, εν μια νυκτί λόγω μιας τολμηρής πρωτοβουλίας.

Ήταν η γυναίκα που αποφάσισε να διακόψει το δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της ρωσικής τηλεόρασης, εισβάλοντας στο στούντιο και διατρανώνοντας ηχηρό «όχι» στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και 20 ημέρες στην Ουκρανία.



«Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!» έγραφε το τεράστιο πλακάτ της που φιγουράριζε για λίγα δευτερόλεπτα πίσω από την κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου.

Marina Ovsyannikova, an editor at a TV channel in Russia, interrupted a live broadcast with a sign that read “NO WAR. Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you here.” She has since been detained. This is an act of incredible courage. pic.twitter.com/BOJ70m2ztv