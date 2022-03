Eισβολή διαδηλώτριας στη ρωσική κρατική τηλεόραση: «Όχι στον πόλεμο στην Ουκρανία - Σας λένε ψέματα»

Μία διαδηλώτρια διέκοψε απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης, αφού εισέβαλε στο στούντιο σε μία ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κρατώντας ένα πλακάτ στα χέρια της με διάφορα μηνύματα κατά της ρωσικής εισβολής πέρασε πίσω από την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ενώ εκείνη εκφωνούσε το δελτίο.

Στην επιγραφή, που ήταν γραμμένη στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα, αναφερόταν: «Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!».

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο σκηνοθέτης του δελτίου στο Channel One έριξε πλάνα από ρεπορτάζ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η διαδηλώτρια ονομάζεται Μαρία Οβσιανίκοβα και εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό.

Anti-war protest during a live broadcast by Russia's Channel One The employee's name Maria Ovsyannikovaz, detained after "no to war" banner appeared. The banner also says that media is lying about what's happening in Ukraine

Η πρωτοφανής διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε 19 ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».





Η Marina Ovsyannikova, η γυναίκα που εισέβαλε στο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης, είχε βιντεοσκοπήσει και ένα μήνυμα πριν. Σε αυτό, λέει ότι ο πατέρας της είναι Ουκρανός. Καλεί σε αντιπολεμικές διαμαρτυρίες, λέει ότι ντρέπεται που δουλεύει για την προπαγάνδα του Κρεμλίνου και καταγγέλλει ρητά την εισβολή στην Ουκρανία

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she's ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely.