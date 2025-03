Μακρόν κατά Τραμπ: Υπάρχει ένας επιτιθέμενος, η Ρωσία και ένα θύμα, η Ουκρανία 

Με μία ασυνήθιστο, αλλά ξεκάθαρο τρόπο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στήριξε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επίθεση που δέχθηκε στον Λευκό Οίκο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατέφυγε στο Instagram, όπου στον επίσημο λογαριασμό του ανέβασε ένα οπτικό, σε λευκό φόντο. Εκεί έγραψε δύο σύντομες, απλές προτάσεις με μαύρους χαρακτήρες: «Υπάρχει ένας επιτιθέμενος: Η Ρωσία. Υπάρχει ένα θύμα: Η Ουκρανία» (There is an aggressor: Russia. There is a victim: Ukraine).

Στην ανάρτηση είναι υπογραμμισμένες οι λέξεις an aggressor και a victim.

Το ίδιο ποστ, ο Γάλλος πρόεδρος το ανέβασε και στα γαλλικά.

Τις αναρτήσεις του Μακρόν στο Instagram συνόδευσε μια πιο αναλυτική δήλωση στο X (Twitter), όπου ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε: « Υπάρχει ένας επιτιθέμενος: Η Ρωσία. Υπάρχει ένα θύμα: Η Ουκρανία. Είχαμε δίκιο που βοηθήσαμε την Ουκρανία και επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία πριν από τρία χρόνια—και συνεχίσαμε να το κάνουμε. Με τον όρο "εμείς", εννοώ τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους, τους Καναδούς, τους Ιάπωνες και πολλούς άλλους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν και συνεχίζουν να το κάνουν. Και σεβασμός σε αυτούς που αγωνίζονται από την αρχή—γιατί αγωνίζονται για την αξιοπρέπειά τους, την ανεξαρτησία τους, τα παιδιά τους και την ασφάλεια της Ευρώπης».

