Η αθέατη πλευρά της συνάντησης Μακρόν - Τραμπ: Η μακρά χειραψία, τα αμήχανα αγγίγματα και το... κορνάρισμα

Μακριά από ουσιαστικές δεσμεύσεις απέναντι στη συμμετοχή της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές διαδικασίες, αλλά σε θερμό κλίμα, συναντήθηκαν χτες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στον Λευκό Οίκο.

Τραμπ και Μακρόν, κάθισαν στις γνωστές πολυθρόνες του Λευκού Οίκου. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανάφερε τη ρητορική για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη έχει στηρίξει οικονομικά την Ουκρανία υποστηρίζοντας πως όσα χρήματα έχουν δοθεί από την Ένωση είναι εγγυημένα.

Ο Μακρόν διέκοψε ακουμπώντας μάλιστα στον ώμο τον Τραμπ διορθώνοντας σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση τον άνθρωπο που από τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου πολλοί έχουν αμφισβητήσει αλλά κανένας δεν έχει τολμήσει ανοιχτά και επίσημα να διαψεύσει, μία κίνηση που θα μπορούσε να μεταφραστεί ως πρώτη απόπειρα της Ευρώπης να υψώσει το ανάστημά της.

Notable moment in the Oval Office where Trump says “Europe is loaning the money to Ukraine” and “they’re getting their money back” when Macron interrupted to say, “No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort.” pic.twitter.com/QFzv9WhsIz