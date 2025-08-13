ΔΙΕΘΝΗ

Ξεκίνησαν οι τηλεδιασκέψεις Ζελένσκι και Ευρωπαίων - Τραμπ: «Υπέροχοι άνθρωποι» οι ηγέτες της ΕΕ

Ο Ζελένσκι συμμετέχει σε μια σειρά διασκέψεων με ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Φρίντριχ Μερτς, ο Σερ Κίρ Σταρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν

Ξεκίνησαν οι τηλεδιασκέψεις Ζελένσκι και Ευρωπαίων - Τραμπ: «Υπέροχοι άνθρωποι» οι ηγέτες της ΕΕ
φωτ.: Getty
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες διεξάγουν συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ημέρα έντονης διπλωματίας πριν από τη σύνοδο κορυφής του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι συμμετέχει σε μια σειρά διασκέψεων με ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κίρ Σταρμερ και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Στη συνέχεια, οι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, πριν από τη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Πριν από την έναρξη των συναντήσεων της Τετάρτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι «υπέροχοι άνθρωποι που θέλουν να δουν μια συμφωνία να κλείνει».

Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, βιάζονται να διαμορφώσουν μια κοινή προσέγγιση με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

Υπάρχουν ανησυχίες στην Ουκρανία και σε όλη την Ευρώπη ότι ο Τραμπ θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Πούτιν με όρους της Ρωσίας που θα είναι απαράδεκτοι για το Κίεβο.

Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία» για να επιτευχθεί μια «δίκαιη ειρήνη».

