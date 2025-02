Τραμπ στη συνάντηση με Μακρόν: «Η Ευρώπη να αναλάβει την ασφάλεια της Ουκρανίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως ανέφερε «εκατοντάδες χιλιάδες» Ρώσοι και Ουκρανοί έχουν πεθάνει «άδικα» και μια ολόκληρη γενιά έχει αποδεκατιστεί, προσθέτοντας, ότι πιστεύει πως και ο Μακρόν συμφωνεί μαζί του, ότι «αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Ευρώπη, λέγοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει αυτόν τον κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της Ουκρανίας, κάτι που θέλει να κάνει» και συμπλήρωσε πως το κόστος και το βάρος της εξασφάλισης της ειρήνης πρέπει να πληρωθεί από τα έθνη της Ευρώπης, όχι μόνο από τις ΗΠΑ.

Επανέλαβε ακόμη, τον ισχυρισμό του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν πολύ περισσότερα χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία από χώρες στην Ευρώπη και εξέφρασε ξανά την επιθυμία του να «ανακτήσει το κολοσσιαίο ποσό των χρημάτων» που έχουν δαπανήσει οι ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν μια συμφωνία με την Ουκρανία για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ως ασφάλεια», δήλωσε, για να κάνει στην πορεία μια νύξη στην «απερ

