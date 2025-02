Μακρόν σε Τραμπ: «Δεν μπορείτε να διεξάγετε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και την Ευρώπη ταυτόχρονα»

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως ελπίζει ότι «έπεισε» τον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν είναι «δυνατόν» η Ουάσιγκτον να εξαπολύσει «ταυτόχρονα» εμπορικό πόλεμο εναντίον τόσο της Κίνας όσο και της Ευρώπης, μπροστά στις απειλές για την επιβολή τελωνειακών δασμών που επισείει ο αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν μπορείτε να διεξάγετε εμπορικό πόλεμο εναντίον της Κίνας και της Ευρώπης ταυτόχρονα», είπε ο κ. Μακρόν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Ελπίζω πως τον έπεισα» για το ζήτημα αυτό, πρόσθεσε αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικάνο.

Επίσης ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκρινε χθες Δευτέρα ότι θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία «ανακωχής» στην Ουκρανία εντός των «προσεχών εβδομάδων», ακριβώς τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα αυτή όταν εισέβαλαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Notable moment in the Oval Office where Trump says “Europe is loaning the money to Ukraine” and “they’re getting their money back” when Macron interrupted to say, “No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort.” pic.twitter.com/QFzv9WhsIz