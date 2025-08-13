Βρετανία: Αστυνομικοί υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Δεκαοκτώ άνδρες συνελήφθησαν στη Βρετανία μετά από πιλοτική επιχείρηση της αστυνομίας του Σάρεϊ, όπου γυναίκες αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε δρομείς για να εντοπίσουν παρενόχληση εις βάρος γυναικών που αθλούνται. Η επιχείρηση, που διήρκεσε έναν μήνα, πραγματοποιήθηκε σε ώρες αιχμής και σε σημεία-«hotspot» για περιστατικά παρενόχλησης, με την υποστήριξη ειδικών μονάδων έτοιμων να επέμβουν άμεσα.

Ο επιθεωρητής Jon Vale, επικεφαλής του προγράμματος για την ασφάλεια των γυναικών και κοριτσιών, ανέφερε ότι σχεδόν οι μισές γυναίκες δρομείς σε ορισμένες περιοχές δεν αναφέρουν ποτέ τα περιστατικά στην αστυνομία. Όπως είπε, το φαινόμενο του «catcalling» είναι «υπερβολικά συνηθισμένο» και συχνά μπορεί να εξελιχθεί σε πιο σοβαρά αδικήματα.

Μία από τις αστυνομικούς που συμμετείχαν, η PC Abby Hayward, περιέγραψε την εμπειρία της ως αντανάκλαση της καθημερινότητας πολλών γυναικών. «Αυτό το είδος συμπεριφοράς μπορεί να είναι είτε προπομπός για κάτι πιο σοβαρό, είτε αποτέλεσμα άγνοιας – και τότε η παρέμβασή μας μπορεί να το σταματήσει πριν κλιμακωθεί», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν παρεμβάσεις για εκπαίδευση σε θέματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής ή σοβαρών περιστατικών κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες ποινικής δίωξης.

Η αστυνομία του Σάρεϊ έχει ήδη εφαρμόσει αντίστοιχες δράσεις με αστυνομικούς σε μπαρ, κλαμπ και κέντρα πόλεων για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης, ενώ άλλες δυνάμεις, όπως η Μητροπολιτική Αστυνομία, έχουν δοκιμάσει προγράμματα συνοδείας γυναικών δρομέων. Έρευνες δείχνουν ότι περισσότερες από τις δύο στις τρεις γυναίκες έχουν δεχθεί παρενόχληση ενώ έτρεχαν, ενώ πολλές αποφεύγουν πλέον να καταγγείλουν τα περιστατικά καθώς τα θεωρούν «καθημερινό φαινόμενο».

Με πληροφορίες από Guardian