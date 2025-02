Στο πλευρό του Ζελένσκι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά τη διαμάχη με τον Τραμπ

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο διακόπηκε μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε με ]Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για «ασεβή» συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επανειλημμένα στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «τζογάρει με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, με τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο» και του είπε να σταματήσει να επιμένει για περαιτέρω εγγυήσεις ασφαλείας λέγοντάς του ότι «ή θα κάνετε συμφωνία ή θα φύγουμε».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την εκμετάλλευση των ουκρανικών ορυκτών πόρων, έχοντας προηγουμένως αμφισβητήσει οποιαδήποτε δέσμευση του Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς ρητές εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συντάσσονται στο πλευρό του Ουκρανού προέδρου, μετά την ταραχώδη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον.

«Αγαπητέ Βολοντίμιρ, αγαπητοί Ουκρανοί φίλοι, δεν είστε μόνοι» ήταν η πρώτη αντίδραση του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ.

Dear @ZelenskyyUa , dear Ukrainian friends, you are not alone.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος και οι Ουκρανοί ο λαός που δέχεται την επίθεση, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την επεισοδιακή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Πρέπει να σεβαστούμε αυτούς που πολεμούν από την αρχή», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Πορτογαλία.

«Αγαπητέ Βολοντίμιρ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας σε καλές και σε δύσκολες στιγμές. Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τον επιτιθέμενο και το θύμα σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM)