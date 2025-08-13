Γιατί Τραμπ και Πούτιν επέλεξαν την Αλάσκα ως σημείο συνάντησης;

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι δύο ηγέτες θα έχουν την πρώτη τους προσωπική συνάντηση - από την έναρξη της ρωσικής εισβολής -, σε αμερικανικό έδαφος με στενές γεωγραφικές και πολιτιστικές συνδέσεις με τη Ρωσία.

Η επιλογή της Αλάσκας δεν είναι τυχαία. Η ανατολικότερη πολιτεία των ΗΠΑ κατέχει στρατηγική και συμβολική θέση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας που εκτείνονται για αιώνες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία φιλοξενεί παγκόσμιους ηγέτες: ο Ρόναλντ Ρίγκαν συνάντησε τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ εκεί το 1984 και ο Ρίτσαρντ Νίξον υποδέχτηκε τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Χιροχίτο το 1971. Ωστόσο, οι συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας εκεί έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Μιλώντας τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα πάει στη Ρωσία την Παρασκευή».

Παρόλα αυτά, ενώ η Αλάσκα υπήρξε κάποτε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, το 1867 οι ΗΠΑ την αγόρασαν από το τσαρικό καθεστώς για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 156 εκατομμύρια δολάρια (134 εκατ. €) με σημερινή αξία.

Οι δεσμοί μεταξύ Αλάσκας και Ρωσίας είναι ακόμη βαθύτεροι. Το 1799, ο Τσάρος Παύλος Α’ ίδρυσε την Ρωσο-Αμερικανική Εταιρεία, δημιουργώντας εμπορικές και πολιτιστικές συνδέσεις που αντηχούν ακόμη και σήμερα.

Ρωσικά ίχνη

Σήμερα η Αλάσκα διατηρεί ορατά στοιχεία του ρωσικού παρελθόντος της.

Υπάρχουν ιστορικά κτήρια, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πολιτείας, περίπου 80 κοινότητες διαθέτουν ενεργές Ρωσικές Ορθόδοξες εκκλησίες.

Πολλές από αυτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου, για παράδειγμα.

Οι αυτόχθονες λαοί, όπως οι Yupik και οι Chukchi, ζουν και στις δύο πλευρές του Βερίγγειου Πορθμού για αιώνες και έχουν διατηρήσει οικογενειακούς, πολιτιστικούς και εμπορικούς δεσμούς παρά τον τυπικό καθορισμό των συνόρων ΗΠΑ–Ρωσίας.

Όχι πάντα φιλικός γείτονας

Η γεωγραφία της Αλάσκας την καθιστά στρατηγικά σημαντική. Με το προσωνύμιο «Φύλακας του Βορρά», είναι η πιο κοντινή πολιτεία των ΗΠΑ στη Ρωσία: μόνο 88 χιλιόμετρα χωρίζουν τις ηπειρωτικές τους περιοχές, ενώ σε ορισμένα νησιά του Βερίγγειου Πορθμού η απόσταση φτάνει μόλις 3,8 χιλιόμετρα.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η σοβιετική κυβέρνηση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ αναφερόταν στην περιοχή ως «Πάγος Κουρτίνας». Η Αλάσκα φιλοξενούσε μεγάλες εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και Στρατού των ΗΠΑ, που λειτουργούσαν ως κέντρα διοίκησης, λογιστικά κέντρα και βάσεις μαχητικών αεροσκαφών.

Σήμερα, στην Αλάσκα βρίσκονται σταθμοί του Συστήματος Βόρειας Προειδοποίησης (North Warning System), ενός κοινού ραντάρ ΗΠΑ και Καναδά για την αεράμυνα της περιοχής, παρακολουθώντας τον εναέριο χώρο για πιθανές παραβιάσεις ή επιθέσεις από την Αρκτική της Βόρειας Αμερικής.

Γη πλούσια σε πόρους

Ο πλούτος της Αλάσκας σε φυσικούς πόρους αυξάνει το στρατηγικό της βάρος. Η πολιτεία διαθέτει περίπου 3,4 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων αργού πετρελαίου και 125 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Ανήκει στις κορυφαίες πετρελαιοπαραγωγικές πολιτείες των ΗΠΑ, με σημαντική παραγωγή από τα πεδία North Slope και Prudhoe Bay.

Αυτοί οι πόροι είναι κρίσιμοι για την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς η ανάπτυξη του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των κρίσιμων μετάλλων της Αλάσκας μειώνει την εξάρτηση και ενισχύει την οικονομική και εθνική ασφάλεια.

Η εξόρυξη ορυκτών στην πολιτεία περιλαμβάνει σημαντικές ποσότητες ψευδαργύρου, μολύβδου και άνθρακα, μαζί με άλλα υλικά απαραίτητα για τη σύγχρονη βιομηχανία. Τα τεράστια βορείως δάση παρέχουν επίσης ξυλεία, με τις ιθαγενείς εταιρείες να ευθύνονται για περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής παραγωγής της Αλάσκας.

Με πληροφορίες από euronews.com