Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μεγάλη αναζωπύρωση στο χωριό Κοιλιωμένος

Μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο, με πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κατοίκους να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον οικισμό «Παντοκράτορας» επικεντρώνονται οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης στη Ζάκυνθο, όπου συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι μία μεγάλη αναζωπύρωση ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Έξω Χώρα κινητοποίησε εκ νέου την Πυροσβεστική.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα. Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Δύσκολη η νύχτα

Η νύχτα ήταν δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε να εμποδίσουν τη φωτιά να φτάσει στα πρώτα σπίτια της Λιθακιάς. Σε τρεις περιπτώσεις εφαρμόστηκε η μέθοδος του αντιπύρ, που απέδωσε, αποσοβώντας την είσοδο της πυρκαγιάς στον οικισμό.

Το πρωί υπήρξε αναζωπύρωση στον Αγαλά από καύση ελαστικών, ενώ στο Κερί η φωτιά έχει πλέον σβήσει και οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους, μετά την απομάκρυνσή τους κατόπιν μηνύματος του 112.

Τόσο στη Λιθακιά όσο και στο Κερί καταλυτικό ρόλο έπαιξε η χρήση της τεχνικής αντιπύρ. Επίσης, η ηλεκτροδότηση στη Λιθακιά έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας, η οποία είχε μείνει χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν ήδη καταστραφεί περίπου 15.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.