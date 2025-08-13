ΔΙΕΘΝΗ

Απειλεί ξανά με φυλάκιση τους άστεγους στην Ουάσινγκτον ο Τραμπ

Πρόστιμα ή φυλάκιση για τους άστεγους που θα αρνηθούν να μεταφερθούν σε ειδικά κέντρα, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου

Απειλεί - ξανά - με φυλάκιση τους άστεγους στην Ουάσινγκτον ο Τραμπ
Άστεγοι στην Ουάσινγκτον απομακρύνονται από τις υπηρεσίες / Φωτογραφία αρχείου: EPA
Η αμερικανική προεδρία απείλησε την Τρίτη με πρόστιμα και φυλάκιση άστεγους που αρνούνται να εγκαταλείψουν τους πρόχειρους καταυλισμούς τους, μία ημέρα μετά την αμφιλεγόμενη επιχείρηση της αστυνομίας και την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

«Στους άστεγους θα δοθεί η επιλογή να απομακρυνθούν από τα σημεία όπου διαμένουν και να μεταφερθούν σε καταφύγια, όπου θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας. Αν αρνηθούν, θα υπόκεινται σε πρόστιμα ή φυλάκιση», δήλωσε η εκπρόσωπος του προέδρου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο, κήρυξε τη Δευτέρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα, επικαλούμενος —κατά την εκτίμησή του— ανεξέλεγκτη αύξηση της εγκληματικότητας. Διέταξε την ανάπτυξη περίπου 800 μελών της Εθνοφρουράς και έθεσε την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό τον έλεγχο της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, «μέχρι νεωτέρας».

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν μείωση και όχι αύξηση των εγκλημάτων στην πόλη. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, αμφισβήτησε την εκδοχή του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας σε ραδιοφωνική της συνέντευξη ότι «οι αριθμοί δεν δικαιολογούν τη λήψη ενός τέτοιου μέτρου» και θυμίζοντας πως οι δείκτες εγκληματικότητας βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Παρά τις ενστάσεις της, ξεκαθάρισε ότι η δημοτική αρχή και η αστυνομία θα συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι είχε «παραγωγική» συνάντηση με τη δήμαρχο την Τρίτη.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε ήδη από την Κυριακή προειδοποιήσει ότι όσοι άστεγοι δεν απομακρυνθούν από την πρωτεύουσα «θα πάνε στη φυλακή». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συνοδευόμενη από φωτογραφίες σκηνών σε δρόμους της Ουάσινγκτον, έγραψε: «Οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΩΣ. Θα σας βρούμε μέρη να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα». Πρόσθεσε δε πως, όσοι εξ αυτών είναι —κατά την άποψή του— «εγκληματίες», «θα πάνε στη φυλακή, όπου ανήκουν».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

 
