ΗΠΑ: Έστειλε 850 προστατευμένες χελώνες στην Κίνα κρυμμένες σε κάλτσες - Έλεγε ότι είναι παιχνίδια

Ένας Κινέζος υπήκοος παραδέχτηκε την ενοχή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ για την παράνομη εξαγωγή περίπου 850 προστατευμένων χελωνών, τις οποίες τύλιγε σε κάλτσες και δήλωνε ψευδώς ως παιχνίδια, σύμφωνα με το Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Γουέι Τσιάνγκ Λιν, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, έστειλε από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2024 πάνω από 200 αποστολές με προορισμό το Χονγκ Κονγκ. Τα κουτιά που περιείχαν τις χελώνες είχαν ετικέτες όπως «πλαστικά ζωάκια» και άλλα παραπλανητικές ενδείξεις.

Γιατί οι συγκεκριμένες χελώνες είναι περιζήτητες στην Κίνα

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Λιν εμπορευόταν κυρίως χελώνες eastern box και χελώνες three-toed box. Τα δύο απαντώνται στις ΗΠΑ και θεωρούνται ιδιαίτερα περιζήτητα σε ορισμένους κύκλους συλλεκτών και ιδιοκτητών κατοικίδιων στην Κίνα, λόγω των ιδιαίτερων σχεδίων στο καβούκι τους και του συμβολισμού τους ως ένδειξη κοινωνικού κύρους.

Η αξία των ζώων που κατασχέθηκαν υπολογίζεται στα 1,4 εκατ. δολάρια (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ). Ο Λιν συνελήφθη αφού οι αρχές εντόπισαν τις χελώνες κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου.

Τα δύο είδη προστατεύονται από τη Σύμβαση CITES και το εμπόριό τους επιτρέπεται μόνο με ειδικές άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής. Επιπλέον, η eastern box turtle έχει χαρακτηριστεί «ευάλωτη» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, εκτός από τις χελώνες ο Λιν είχε αποστείλει ακόμη 11 δέματα με ερπετά, ανάμεσά τους και δηλητηριώδη φίδια.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 23 Δεκεμβρίου και αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια φυλάκισης. Τον Μάρτιο, άλλος Κινέζος υπήκοος είχε καταδικαστεί σε 30 μήνες φυλάκιση για τη λαθραία διακίνηση άνω των 2.000 eastern box turtles, επίσης κρυμμένων σε κάλτσες και κουτιά που είχαν δηλωθεί ως αμύγδαλα και μπισκότα σοκολάτας. Τότε, οι αρχές υπολόγισαν ότι κάθε ζώο θα μπορούσε να πουληθεί προς 2.000 δολάρια (1.700 ευρώ).

Με πληροφορίες από BBC

