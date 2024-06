Μάικλ Μόσλι: Το ενδεχόμενο να πήρε λάθος πορεία στη Σύμη εξετάζουν οι αρχές 

Οι έρευνες για τον αγνοούμενο τηλεοπτικό παρουσιαστή Μάικλ Μόσλισυνεχίζονται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών ΜΜΕ, οι αρχές εξετάζουν τώρα και το ενδεχόμενο ο Βρετανός παρουσιαστής να πήρε λάθος πορεία, καθώς επέστρεφε στο κατάλυμά του στη Σύμη.

Ο 67χρονος, γνωστός για τα τηλεοπτικά του προγράμματα και το podcast του Just One Thing που προβάλλεται στο BBC Radio 4, εξαφανίστηκε την Τετάρτη ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Σύμη. Ο Δρ Μόσλι αναφέρθηκε ότι έφυγε με τα πόδια από την παραλία του Αγίου Νικολάου την Τετάρτη στις 13:30 τοπική ώρα και πλάνα από κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να μπαίνει σε ένα ορεινό μονοπάτι στην ενδοχώρα από ένα κοντινό χωριό. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν δύτες, ελικόπτερα και drones, ξεκίνησε ξανά νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όπως επισημαίνει το BBC, που καλύπτει με απεσταλμένο και συνεχή ρεπορτάζ το γεγονός.

Εικόνα του Μάικλ Μόσλι από κάμερα ασφαλείας στο Πέδι της Σύμης

Δρ Μόσλι: Ένα λάθος στο μονοπάτι μπορεί να ήταν μοιραίο

«Στις 06:00 τοπική ώρα, οι πυροσβέστες ξεκίνησαν έρευνες σε ακτίνα 4 μιλίων (6,5 χλμ) σε ορεινή περιοχή που περιβάλλεται από θάλασσα, δήλωσε ο Μανώλης Τσιμπούκας, ο οποίος οργανώνει έρευνες για αγνοούμενους στα Δωδεκάνησα», όπου βρίσκεται και η Σύμη, γράφει το BBC. Ερωτηθείς εάν είχε υπάρξει κάποιο σημάδι του κ. Μόσλι, είπε ότι δεν υπήρξε «τίποτα». Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον παρουσιαστή του BBC και αρθρογράφο της Daily Mail να κρατά μια ομπρέλα περίπου 20 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την παραλία. Το BBC είδε ένα δεύτερο βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από μια κοντινή εγκατάσταση που δείχνει έναν άνδρα να φορά τα ίδια ρούχα και να κουβαλάει την ίδια ομπρέλα στις 13.50 μ.μ.

Οι αρχές αποκλείουν την πιθανότητα ο Μόσλι, πατέρας τεσσάρων παιδιών, να τραυματίστηκε ενώ περπατούσε ανάμεσα στην παραλία και το χωριό Πέδι. Ξεχωριστό υλικό από κάμερα ασφαλείας, που συλλέχθηκε από ένα σπίτι στην άκρη της μαρίνας του Πέδι, δείχνει τον Δρ Μόσλι να εισέρχεται σε ένα ορεινό μονοπάτι περίπου στις 14:00 τοπική ώρα. Μέλος της ομάδας διάσωσης περιέγραψε την έρευνα ως «έναν αγώνα με τον χρόνο» και είπε ότι ο Μόσλι θα μπορούσε πλέον να είναι «οπουδήποτε». «Το μονοπάτι δεν είναι εύκολο να το ακολουθήσει κάποιος και αν έπαιρνε λάθος στροφή, θα χανόταν», είπε ο ίδιος μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

Όλα τα περιπολικά, ιδιωτικά και εμπορικά σκάφη κοντά στο νησί αναζητούν τον Δρ Μόσλι, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής της Σύμης, ενώ η αστυνομία και η πυροσβεστική χρησιμοποιούν drones και έναν σκύλο ανιχνευτή για να εντοπίσουν τον εξαφανισμένο παρουσιαστή.

Δύτες «ελέγχουν το νερό» με τη βοήθεια της Ελληνικής Ακτοφυλακής, δήλωσε στο BBC News ο αντιδήμαρχος Ηλίας Τσάσκας. Η ελληνική αστυνομία είπε ότι ο Δρ Μόσλι άφησε τη σύζυγό του Κλερ στην παραλία την Τετάρτη, προτού ξεκινήσει μια βόλτα στο κέντρο του νησιού. Το τηλέφωνό του δεν το είχε μαζί του και βρέθηκε εκεί όπου διέμενε με τη σύζυγό του, η οποία ανέφερε την εξαφάνισή του, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο BBC News. Οι τρεις γιοι του και η κόρη του, όλοι ενήλικες, βρίσκονται στο νησί για να συμμετάσχουν στις έρευνες, δήλωσε στην Telegraph την Παρασκευή ο αδερφός του Δρ Μόσλι, Άρθουρ. «Είμαστε πολύ σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι με αυτό που του συνέβη», πρόσθεσε.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Μάικλ Μόσλι να έκανε λάθος στη διαδρομή / Φωτογραφία: EPA

Το BBC εξηγεί στους αναγνώστες του πόσο μικρό μέρος είναι η Σύμη και πόσο δύσκολο είναι να χαθεί κάποιος εκεί: «Η Σύμη είναι μέρος του νησιωτικού ομίλου των Δωδεκανήσων της Ελλάδας και βρίσκεται περίπου 12 μίλια (19 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά της Ρόδου. Στην απογραφή του 2021 είχε πληθυσμό περίπου 2.600 κατοίκων. Η πλειονότητα των παραλιών της είναι απομακρυσμένες και οι επισκέπτες παροτρύνονται να χρησιμοποοιύν βάρκες για να τις επισκεφτούν. Πατέρας και κόρη, ο Αντώνης και η Μαρία, που έχουν ζήσει στη Σύμη όλη τους τη ζωή, είπαν ότι η συγκεκριμένη εξαφάνιση είναι συγκλονιστική και ανεξήγητη: 'Αυτό είναι τρελό', είπε ο Αντώνης στο BBC News. 'Το μέρος είναι πολύ μικρό. Ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να χαθεί εδώ. Πώς χάνεται ένας άνθρωπος;'».

Οι έρευνες για τον Μάικλ Μόσλι συνεχίζονται στη Σύμη / Φωτογραφία: EPA

Πριν ξεκινήσει να εργάζεται για την τηλεόραση, ο Δρ Μόσλι σπούδασε ιατρική στο Λονδίνο και είχε πτυχίο ιατρικής. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες εργάζεται ως παρουσιαστής, δημιουργός ντοκιμαντέρ, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γράφει μια στήλη για την Daily Mail και τα τηλεοπτικά του προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης την εκπομπή του Channel 4 «Michael Mosley: Who Made Britain Fat?». Ο Δρ Μόσλεϊ έχει υποστηρίξει τις διαλειμματικές δίαιτες, συμπεριλαμβανομένης της δίαιτας 5:2 και της δίαιτας The Fast 800. Έχει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Κλερ, η οποία είναι επίσης γιατρός, συγγραφέας και υπέρμαχος της υγιεινής ζωής. Το ζευγάρι εμφανίστηκε πρόσφατα στο Hay Festival όπου ο Δρ Μόσλεϊ παρουσίασε μια ειδική έκδοση του Just One Thing του BBC Radio 4.

Οι έρευνες για τον Μάικλ Μόσλι συνεχίζονται στη Σύμη / Φωτογραφία: EPA

Αντιδρώντας στα «σοκαριστικά νέα», η συμπρωταγωνίστριά του, στο «Trust Me, I'm A Doctor», Dr Saleyha Ahsan δήλωσε ότι «προσεύχεται να βρεθεί ασφαλής» και νιώθει «άρρωστη από ανησυχία». Στην έκδοση της Πέμπτης του The One Show, ο παρουσιαστής Alex Jones άνοιξε το πρόγραμμα εκφράζοντας την ανησυχία του ότι ο «φίλος μας» είχε χαθεί. «Οι σκέψεις μας είναι πολύ με τη σύζυγό του Clare και την υπόλοιπη οικογένειά του αυτή την ανησυχητική στιγμή. Ελπίζουμε για περισσότερα θετικά νέα", πρόσθεσε.

Οι έρευνες για τον Μάικλ Μόσλι συνεχίζονται στη Σύμη / Φωτογραφία: EPA

Με πληροφορίες από BBC

