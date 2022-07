Λονδίνο: Χιλιάδες άτομα στην πολύχρωμη γιορτή του Pride - 50 χρόνια από την πρώτη παρέλαση

Για πρώτη φορά από το 2019, Λονδρέζοι και επισκέπτες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή του Pride στη βρετανική πρωτεύουσα.

Χιλιάδες άνθρωποι παρέλασαν, από το Hyde Park Corner, το Piccadilly μέχρι την Τραφάλγκαρ, υποστηρίζοντας την ελευθερία και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, πενήντα χρόνια μετά το πρώτο βρετανικό Pride.

Μικροί και μεγάλοι, άλλοι με τα παιδιά τους, άλλοι με τα κατοικίδιά τους, οι περισσότεροι με σημαιάκια με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, αλλά και κάποιοι με τη σημαία της Ουκρανίας όπου μαίνεται ο πόλεμος από τις 24 Φεβρουαρίου, έδωσαν ραντεβού στους δρόμους, με το μήνυμα πως «η μάχη συνεχίζεται».

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Η πορεία, που ξεκίνησε από το Χάιντ Παρκ το μεσημέρι για να φτάσει στο Γουάιτχολ, στην καρδιά του Λονδίνου, αποτίει φόρο τιμής στην πρώτη παρέλαση που οργανώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1972. Μερικές εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν τότε σε εκείνην την πρωτοποριακή συγκέντρωση, που διοργανώθηκε μόλις πέντε χρόνια μετά την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ακτιβιστές χρειάστηκαν «απίστευτο θάρρος» εκείνη την εποχή, έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Marching for Pride in 1972 was an incredibly brave thing to do.



Today will see friends and families once more coming together to mark the tremendous milestone of 50 years of our capital’s Pride.



Happy #Pride! https://t.co/YiCzEf4mmG