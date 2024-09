Λιοντάρι κατασπάραξε φύλακα ζωολογικού κήπου στη Νιγηρία

Φύλακας ζωολογικού κήπου στη Νιγηρία έχασε τη ζωή του, μετά από επίθεση που δέχτηκε από λιοντάρι.

Ο φύλακας «κατακρεουργήθηκε μέχρι θανάτου από το λιοντάρι» αναφέρει το BBC, επικαλούμενο πληροφορίες της αστυνομίας, για το συμβάν στη νοτιοδυτική Νιγηρία. «Απέτυχε να ασφαλίσει τις κλειδαριές του περιβόλου του όταν πήγε να το ταΐσει» σημειώνει η αστυνομία. Το θύμα είναι ένας 35χρονος άνδρας, που εργαζόταν στο Presidential Library Wildlife Park, ιδιοκτησίας του πρώην προέδρου της Νιγηρίας Ολουσεγκούν Ομπασάνιο, πρωτεύουσα της πολιτείας Ogun.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι «το λιοντάρι προκάλεσε σοβαρά θανατηφόρα τραύματα στο λαιμό του άνδρα. Στη συνέχεια το λιοντάρι πυροβολήθηκε».

Zookeeper mauled to death by lion in Nigeria https://t.co/UvZO9MPfdl