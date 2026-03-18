Λίβανος: Η Χεζμπολάχ καταδικάζει την «άνανδρη δολοφονία» του Αλί Λαριτζανί

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα την «άνανδρη δολοφονία» του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Ο Λαριτζανί σκοτώθηκε χθες Τρίτη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Καταδικάζεται ο θάνατος του Λαριτζανί

«Καταδικάζουμε αυτήν την άνανδρη δολοφονία και τη συνέχιση των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «οι δολοφονίες ηγετών δεν θα κάμψουν τη βούληση της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Ο Λίβανος σπαράσσεται από τον πόλεμο, για άλλη μια φορά, καθώς το Ισραήλ έχει ξεκινήσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, ως αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον του η σιιτική οργάνωση - η οποία θέλησε με αυτόν τον τρόπο να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η αναγνώριση του Λαριτζανί

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Αλί Λαριτζανί δέχθηκε πλήγμα κατά τη διάρκεια επιδρομής και ο θάνατός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τις ιρανικές αρχές να δημοσιεύουν επίσημη ανακοίνωση που επιβεβαιώνει το συμβάν.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση δείχνουν την πλήρη καταστροφή της κατοικίας του Λαριτζανί, η οποία έχει μετατραπεί σε ερείπια, αποτυπώνοντας το μέγεθος της βόμβας που έπεσε στο σημείο.

Ανάμεσα στα συντρίμμια, ο Λαριτζανί φέρεται να αναγνωρίστηκε από το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι του.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό μέσο YNet δημοσίευσε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το χέρι του Λαριτζανί, επισημαίνοντας το δαχτυλίδι, ενώ ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Telegram ότι αυτό ήταν καθοριστικό για την ταυτοποίησή του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αλί Λαριτζανί: Αναγνωρίστηκε από το δαχτυλίδι του μέσα στα συντρίμμια