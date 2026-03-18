Ιράν: Επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών Ισμαΐλ Χατίμπ

«Η δολοφονία του μας βύθισε στο πένθος» έγραψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν δίπλα στον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μασούντ Πεζεσκιάν / EPA
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, το απόγευμα της Τετάρτης (18/3), επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών, Ισμαΐλ Χατίμπ, μετά από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης.

«Η άνανδρη δολοφονία των αγαπημένων μου συναδέλφων, του Ισμαΐλ Χατίμπ, του Αλί Λαριτζανί και του Αζίζ Νασιρζαντέχ, μαζί με ορισμένα μέλη των οικογενειών τους και της συνοδείας τους, μας βύθισε στο πένθος» έγραψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτηση στο X.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον μεγάλο λαό του Ιράν για τον θάνατο δύο μελών της κυβέρνησης, του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και στρατιωτικών και μελών της Μπασίτζ. Είμαι βέβαιος ότι ο δρόμος τους θα συνεχιστεί πιο δυναμικά από ποτέ» κατέληξε ο πρόεδρος του Ιράν.

Ιράν: Η ανακοίνωση του Ισραήλ για τον θάνατο του Χατίμπ 

Νωρίτερα, σήμερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, είχε ανακοινώσει τον θάνατο του Χατίμπ, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Ηταν επικεφαλής του εσωτερικού μηχανισμού του καθεστώτος που είναι επιφορτισμένος με τις δολοφονίες και την καταστολή στο Ιράν, καθώς και με την προώθηση των απειλών προς το εξωτερικό», εξήγησε ο Κατζ προειδοποιώντας ότι η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων θα αυξηθεί «κατά ένα επίπεδο».

Ο Κατζ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσαν την άδεια στον ισραηλινό στρατό να σκοτώσει και οποιονδήποτε άλλον ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν αποτελεί στόχο χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση.

Πάντως, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση σχετικά με τον θάνατο του Ιρανού αξιωματούχου από την Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Ιράν: Επίθεση του Ισραήλ σε μονάδα φυσικού αερίου 

Αξίζει να τονιστεί πως το Ισραήλ, νωρίτερα, επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που συνδέονται με το κοίτασμα South Pars, στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακές υποδομές στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν.

Μεταξύ των κρατών που καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση, ήταν το Κατάρ και η Ρωσία με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, να χαρακτηρίζει το πλήγμα ως «επικίνδυν και ανεύθυνο», προειδοποιώντας ότι πλήττει την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και το περιβάλλον.

Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

