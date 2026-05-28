Βίλες, αυτοκίνητα και μετρητά - Η Ιταλία προχώρησε σε κατάσχεση των εκατομμυρίων ενός νεκρού μαφιόζου

Οι ερευνητές της υπηρεσίας κατά της μαφίας στην Ιταλία προχώρησαν στην κατάσχεση μετρητών, εταιρειών και άλλων περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που, όπως αναφέρουν, είχε ως στόχο το δίκτυο του διαβόητου, πλέον νεκρού, αρχηγού της σικελικής μαφίας Ματέο Μεσίνα Ντενάρο.

Τα κεφάλαια αυτά, τα οποία η οικονομική αστυνομία του Παλέρμο χαρακτήρισε ως «τεράστια ποσά», θεωρείται ότι προέρχονται από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες διακίνησης ναρκωτικών που συνδέονται με τον φερόμενο ως πρώην αρχηγό της ομάδας «Κόζα Νόστρα».

Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στη Σικελία την Πέμπτη, οι ερευνητές δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει μασκοφόρους αστυνομικούς να σπάνε πόρτες και να σκαρφαλώνουν σε τοίχους για να εισβάλουν σε μια σειρά από τεράστιες πολυτελείς βίλες που περιβάλλονται από γκαζόν με φοίνικες.

Ο Μεσίνα Ντενάρο παρέμεινε φυγάς για τρεις δεκαετίες μέχρι τη σύλληψή του το 2023, καθώς έφευγε από μια κλινική όπου υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο. Πέθανε υπό κράτηση λίγο αργότερα.

Η κατάσχεση από την αστυνομία της Ιταλίας

Ενώ ήταν φυγάς, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για πολλαπλούς φόνους, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας δύο εισαγγελέων κατά της μαφίας το 1992 σε βομβιστικές επιθέσεις με διαφορά μερικών εβδομάδων.

Καταδικάστηκε επίσης για την απαγωγή και τη δολοφονία του 12χρονου γιου ενός πρώην μέλους της μαφίας που είχε γίνει πληροφοριοδότης. Μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας, το παιδί στραγγαλίστηκε και το πτώμα του διαλύθηκε σε οξύ, ώστε να μην βρεθεί ποτέ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η τελευταία της έρευνα ακολουθεί μέρος της διαδρομής των χρημάτων της Κόζα Νόστρα. Η διαδρομή αυτή εκτεινόταν σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Ελβετίας, καθώς και των Νήσων Κέιμαν.

Τρεις άνθρωποι έχουν συλληφθεί και έχουν εντοπιστεί οκτώ εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ακινήτων που φέρεται να συνδέονται με τα παράνομα κεφάλαια.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Εισαγγελίας κατά της Μαφίας, Τζιοβάνι Μελίλο, χαρακτήρισε την επιχείρηση «στρατηγικής σημασίας», όχι μόνο λόγω των μετρητών που κατασχέθηκαν.

«Στόχος της είναι επίσης να αποτρέψει την ανασυγκρότηση μιας εγκληματικής οργάνωσης που υπήρχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Η κατάσχεση αυτού του πλούτου σημαίνει τη συνέχιση της διαδικασίας διάλυσης [της εγκληματικής ομάδας] και της διαδικασίας επανασύστασης δομών ικανών να δείξουν την πλήρη εκφοβιστική δύναμη και την οικονομική και κοινωνική επιρροή της Κόζα Νόστρα σε παγκόσμια κλίμακα».

Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση

Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας αναφέρει ότι η επιχείρησή της ξεκίνησε με μια αναφορά από την Ανδόρα σχετικά με μια Ιταλίδα με «σημαντικούς οικονομικούς πόρους».

Αποδείχθηκε ότι ήταν παντρεμένη με έναν έμπορο ναρκωτικών που φέρεται να έχει στενούς δεσμούς με την Κόζα Νόστρα και με τον ίδιο τον Μεσίνα Ντενάρο.

Η έρευνα οδήγησε σε στοιχεία σε πολλές άλλες χώρες.

Συνολικά, σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 150 αστυνομικοί συμμετείχαν σε μια παγκόσμια επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε από τη χρήση drones και θερμικών σαρωτών για την αναζήτηση κρυμμένων αποθεμάτων μετρητών έως την αποστολή ειδικών πληροφορικής για τον εντοπισμό ψηφιακών πορτοφολιών και κρυπτονομισμάτων.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν τη σύλληψη «τον θησαυρό ναρκωτικών του Ντενάρο», αν και το ποσό που ανακτήθηκε θεωρείται ότι αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος του τεράστιου πλούτου του δικτύου του, ο οποίος έκτοτε έχει επενδυθεί σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από BBC