Ένας ομοφυλόφιλος άνδρας από το Tukums της Λετονίας έχασε τη ζωή του από εκτεταμένα εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα, μετά από επίθεση που δέχθηκε από έναν εξαγριωμένο γείτονα, ο όποιος κατηγορείται πως τον περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και του έβαλε φωτιά.

Ο 29χρονος Normunds Kindzulis, ο οποίος εργαζόταν στον τομέα της Υγείας, υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό 85% του σώματος την περασμένη Τετάρτη στην επαρχία Tukums.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έναν έντονο διαπληκτισμό μεταξύ του ίδιου και του γείτονά του που ξέσπασε στο συγκρότημα διαμερισμάτων, όπου διέμεναν. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία πρόκειται για ομοφοβικό έγκλημα. Κατά την επίθεση, ένας ακόμη γκέι άνδρας υπέστη εγκαύματα στην προσπάθειά του να σώσει Normunds, καθώς οι φλόγες είχαν τυλίξει το κτήριο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας για νοσηλεία. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διοργανωτών Pride, ο 29χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως ανέφερε η Ομοσπονδία, «έπεσε θύμα ομοφοβικής εμπρηστικής επίθεσης».

Σύμφωνα με το Euractiv, η τοπική αστυνομία αρχικά αρνήθηκε να διερευνήσει την υπόθεση, ωστόσο, μετά τον θάνατο του 29χρονου ξεκίνησε τον κύκλο ερευνών. «Το να οδηγείς κάποιον στο χείλος της αυτοκτονίας είναι επίσης έγκλημα» τόνισε ο αξιωματικός Andrejs Grishins στους δημοσιογράφους, την Πέμπτη.

Του είχαν επιτεθεί σωματικά τουλάχιστον τέσσερις φορές

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 29χρονος δεχόταν απειλές κατά της ζωή τους. Είχε αναγκαστεί να μετακομίσει στο Tukums για να ξεφύγει από παρόμοιες απειλές. Και σε αυτή πόλη βρέθηκε αντιμέτωπος με την αναίτια βία, καθώς του είχαν επιτεθεί σωματικά τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Το δεύτερο θύμα δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Independent News, πως είχαν αναφέρει στην αστυνομία περιστατικά παρενόχλησης από τον γείτονά τους ενώ δεχόντουσαν λεκτική βία, στο πενταώροφο συγκρότημα στο οποίο διέμεναν. «Είχαμε αναφέρει αυτές τις απειλές και στην Αστυνομία και στο εργασιακό περιβάλλον του γείτονα, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αντίδραση» συμπλήρωσε. «Έπρεπε να περιμένουμε κάποιος να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί σοβαρά».

Ο θάνατός του εκθέτει τη Λετονία, ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Ακτιβιστές της κοινότητας από όλο τον κόσμο αποτίουν φόρο τιμής στον 29χρονο και τονίζουν την ανάγκη να αναγνωριστούν τα δικαιώματα τους.

