Λέναρτσιτς: Καταστροφική η κατάσταση στη Γάζα – Επείγουσες οι ανθρωπιστικές παύσεις

Για την ανάγκη να οριστούν «ανθρωπιστικές παύσεις οι οποίες θα γίνουν σεβαστές», προκειμένου να φτάσει η βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, μίλησε ο Γιάνες Λέναρτσιτς.

«Η κατάσταση στη Γάζα είναι καταστροφική και χειροτερεύει ώρα με την ώρα», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την Ανθρωπιστική βοήθεια, Γιάνες Λέναρτσιτς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος εστίασε σε τρία βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν ώστε να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αλλά και να διανεμηθεί στους άμαχους πολίτες. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσουν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας πολλά περισσότερα φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια για τους αμάχους. Δεύτερον, αυτές οι προμήθειες πρέπει να μπορέσουν να διανεμηθούν παντού όπου οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και γι' αυτό «είναι επείγον να οριστούν ανθρωπιστικές παύσεις οι οποίες θα γίνουν σεβαστές». Τρίτον, τόνισε ο Επίτροπος Λέναρτσιτς, πρέπει να περάσουν επειγόντως στη Γάζα και καύσιμα, διότι περισσότερα από τα μισά νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω της έλλειψης καυσίμων.

Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την Ανθρωπιστική βοήθεια, Γιάνες Λέναρτσιτς πρόσθεσε επίσης πως «ελπίζω ότι θα υπάρξει κατανόηση μεταξύ των 27 γι' αυτά τα επείγοντα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ανακουφιστεί η Γάζα που σήμερα βιώνει μια πραγματική φρίκη».

The situation in #Gaza is catastrophic and only getting worse.



We urgently need:

➡️ More trucks with aid to go in;

➡️ Distributing aid across Gaza. For that, humanitarian pauses must be defined & respected;

➡️ Fuel to get in. More than half of hospitals already stopped working! pic.twitter.com/4VgMKJjlAy