Κύπρος: Πώς το «νησί της γάτας» απέκτησε πρόβλημα - Ένα αδέσποτο αντιστοιχεί ανά κάτοικο

Ως το «νησί των γατών» χαρακτηρίζεται και επίσημα η Κύπρος, καθώς αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ένα αδέσποτο αντιστοιχεί για κάθε έναν από το 1 εκατομμύριο κατοίκους του νησιού.

Ακτιβιστές στην Κύπρο, όπως επισημαίνει το Associated Press, υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός πληθυσμός των αδέσποτων γατών είναι εκατοντάδες χιλιάδες μεγαλύτερος, λόγω του ελλιπούς προγράμματος στείρωσης.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η κοινοβουλευτική επιτροπή του νησιού για το περιβάλλον ενημερώθηκε ότι το υπάρχον πρόγραμμα είναι πολύ περιορισμένο, για να περιορίσει τον αυξανόμενο πληθυσμό των γατών.

Κύπρος: Τι αναφέρουν για το πρόγραμμα στείρωσης

«Είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου, σημειώνοντας ότι πραγματοποιούνται -περίπου- 2.000 στειρώσεις ετησίως με προϋπολογισμό μόλις 100.000 ευρώ.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα συγκριτικά στοιχεία, η Θεοδοσίου είπε ότι η Κύπρος έχει αποκτήσει τη φήμη ότι έχει έναν πληθυσμό γατών, που είναι εξαιρετικά μεγάλος συγκριτικά με τον αντίστοιχο ανθρώπινο.

Η αλλαγή μπορεί να είναι καθ' οδόν, αλλά η χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα λύσει το πρόβλημα των γατών στην Κύπρο.

Κύπρος: Πώς μπορεί να λυθεί το «πρόβλημα»

Αξιωματούχοι θεωρούν πως το πρόβλημα με τα αιλουροειδή θα λυθεί με περισσότερες χρηματοδοτήσεις, την ώρα που η υπουργός Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου ανακοίνωσε στις 4 Οκτωβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Ζώων- ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για τη στείρωση γατών σε 300.000 ευρώ ετησίως. Η απόφαση χαιρετίστηκε ως ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον.

Ωστόσο, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, τόνισε πως τα λεφτά δεν συνιστούν τη μόνη λύση: «Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο» είπε, για να προσθέσει: «Δεν μπορούμε απλά να προχωρήσουμε με τις στειρώσεις χωρίς να έχουμε κάτι».

Ο Δημήτρης Επαμεινώνδας, πρόεδρος της Κτηνιατρικής Ένωσης, αποδίδει την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού στην ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, ιδίως σε αστικές περιοχές με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, και στο γεγονός ότι περισσότερα γατάκια επιβιώνουν μετά τη γέννηση, χάρη στη φροντίδα που τους προσφέρουν απλοί πολίτες.

Το τρέχον κρατικό πρόγραμμα διανέμει τον προϋπολογισμό του στους δήμους, οι οποίοι με τη σειρά τους χρηματοδοτούν ιδιώτες κτηνιάτρους για να στειρώνουν γάτες που φέρνουν ομάδες προστασίας των ζώων.

Οι Αρχές αναγνωρίζουν ότι το πρόγραμμα είναι αναποτελεσματικό.

Οι κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της χώρας, που είναι υπεύθυνες για τις στειρώσεις, παραδέχτηκαν ότι οι δυνατότητες του προγράμματος είναι «μικρότερες από τις πραγματικές ανάγκες». Προκειμένου να επανεκτιμήσουν πού θα μπορούσαν να αναδιανεμηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια, ζήτησαν από την κυβέρνηση να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τις περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση αδέσποτων γατών.

Ο Ηλίας Δημητρίου, ο οποίος διευθύνει το ιδιωτικό καταφύγιο «Φίλοι των Γάτων της Λάρνακας», δήλωσε ότι η τριπλασιασμός των κονδυλίων για τη στείρωση δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, εκτός εάν προσληφθούν ομάδες προστασίας των ζώων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, για να συλλέξουν τα αιλουροειδή για στείρωση.

Με πληροφορίες από Associated Press