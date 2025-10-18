ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κύπρος: Πώς το «νησί της γάτας» απέκτησε πρόβλημα - Ένα αδέσποτο αντιστοιχεί ανά κάτοικο

Ακτιβιστές στην Κύπρο τονίζουν πως το πρόγραμμα στείρωσης δεν είναι επαρκές για τις γάτες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΑΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ Facebook Twitter
Αδέσποτη γάτα σε παγκάκι / EUROKINISSI / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
0

Ως το «νησί των γατών» χαρακτηρίζεται και επίσημα η Κύπρος, καθώς αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ένα αδέσποτο αντιστοιχεί για κάθε έναν από το 1 εκατομμύριο κατοίκους του νησιού.

Ακτιβιστές στην Κύπρο, όπως επισημαίνει το Associated Press, υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός πληθυσμός των αδέσποτων γατών είναι εκατοντάδες χιλιάδες μεγαλύτερος, λόγω του ελλιπούς προγράμματος στείρωσης.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η κοινοβουλευτική επιτροπή του νησιού για το περιβάλλον ενημερώθηκε ότι το υπάρχον πρόγραμμα είναι πολύ περιορισμένο, για να περιορίσει τον αυξανόμενο πληθυσμό των γατών.

Κύπρος: Τι αναφέρουν για το πρόγραμμα στείρωσης

«Είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου, σημειώνοντας ότι πραγματοποιούνται -περίπου- 2.000 στειρώσεις ετησίως με προϋπολογισμό μόλις 100.000 ευρώ.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα συγκριτικά στοιχεία, η Θεοδοσίου είπε ότι η Κύπρος έχει αποκτήσει τη φήμη ότι έχει έναν πληθυσμό γατών, που είναι εξαιρετικά μεγάλος συγκριτικά με τον αντίστοιχο ανθρώπινο.

Η αλλαγή μπορεί να είναι καθ' οδόν, αλλά η χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα λύσει το πρόβλημα των γατών στην Κύπρο.

Κύπρος: Πώς μπορεί να λυθεί το «πρόβλημα»

Αξιωματούχοι θεωρούν πως το πρόβλημα με τα αιλουροειδή θα λυθεί με περισσότερες χρηματοδοτήσεις, την ώρα που η υπουργός Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου ανακοίνωσε στις 4 Οκτωβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Ζώων- ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για τη στείρωση γατών σε 300.000 ευρώ ετησίως. Η απόφαση χαιρετίστηκε ως ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον.

Ωστόσο, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, τόνισε πως τα λεφτά δεν συνιστούν τη μόνη λύση: «Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο» είπε, για να προσθέσει: «Δεν μπορούμε απλά να προχωρήσουμε με τις στειρώσεις χωρίς να έχουμε κάτι».

Ο Δημήτρης Επαμεινώνδας, πρόεδρος της Κτηνιατρικής Ένωσης, αποδίδει την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού στην ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, ιδίως σε αστικές περιοχές με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, και στο γεγονός ότι περισσότερα γατάκια επιβιώνουν μετά τη γέννηση, χάρη στη φροντίδα που τους προσφέρουν απλοί πολίτες.

Το τρέχον κρατικό πρόγραμμα διανέμει τον προϋπολογισμό του στους δήμους, οι οποίοι με τη σειρά τους χρηματοδοτούν ιδιώτες κτηνιάτρους για να στειρώνουν γάτες που φέρνουν ομάδες προστασίας των ζώων.

Οι Αρχές αναγνωρίζουν ότι το πρόγραμμα είναι αναποτελεσματικό.

Οι κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της χώρας, που είναι υπεύθυνες για τις στειρώσεις, παραδέχτηκαν ότι οι δυνατότητες του προγράμματος είναι «μικρότερες από τις πραγματικές ανάγκες». Προκειμένου να επανεκτιμήσουν πού θα μπορούσαν να αναδιανεμηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια, ζήτησαν από την κυβέρνηση να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τις περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση αδέσποτων γατών.

Ο Ηλίας Δημητρίου, ο οποίος διευθύνει το ιδιωτικό καταφύγιο «Φίλοι των Γάτων της Λάρνακας», δήλωσε ότι η τριπλασιασμός των κονδυλίων για τη στείρωση δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, εκτός εάν προσληφθούν ομάδες προστασίας των ζώων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, για να συλλέξουν τα αιλουροειδή για στείρωση.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο για τον «θυμωμένο» και σπάνιο αγριόγατο των Ιμαλαΐων

Περιβάλλον / Πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο για τον «θυμωμένο» και σπάνιο αγριόγατο των Ιμαλαΐων

Ο αγριόγατος Παλλάς είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα αιλουροειδή στον κόσμο - Μέχρι πρότινος είχαν καταγραφεί εμφανίσεις του μόνο στο Σικίμ, το Μπουτάν και το ανατολικό Νεπάλ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Διεθνή / Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η μελέτη υπολογίζει ότι η συστηματική υποεκτίμηση των εκπομπών έχει επιτρέψει στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να αποφύγουν πάνω από 5 δισ. ευρώ σε πρόστιμα την περίοδο 2021–2023
LIFO NEWSROOM
Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας — Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Διεθνή / Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας - Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι

Η συνάντηση, αν και δεν έφερε τις μεγάλες εξαγγελίες που ήλπιζε το Κίεβο, έδειξε ότι οι δύο ηγέτες επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Διεθνή / Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Η Ευρώπη επαναχαράσσει τον ενεργειακό της χάρτη: ποια κράτη εξάγουν και ποια εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση και γιατί η Γαλλία έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Διεθνή / Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Μια φοιτητική διαμαρτυρία για την έλλειψη νερού στο Πανεπιστήμιο της Ανταναναρίβο εξελίχθηκε σε μαζική εξέγερση που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζοελίνα
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Διεθνή / Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Οι χάρτες περιλαμβάνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο»
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Διεθνή / Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Στη Σύνοδο Υγείας του Βερολίνου αναδείχθηκε η υπερφόρτιση των γιατρών και η ανάγκη χρήσης AI για μείωση της γραφειοκρατίας - Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εφαρμογή και τα ποιοτικά δεδομένα είναι κλειδί για επιτυχία
LIFO NEWSROOM
«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Διεθνή / «Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σειρά με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

«Yπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου
LIFO NEWSROOM
Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Το παιδί φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό Αλ-Ρίχια
LIFO NEWSROOM
 
 