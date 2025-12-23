Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν και μια 20χρονη σε ιδιωτικό τζετ, σύμφωνα με νέα αρχεία

Μία δέσμη των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν», που δημοσιεύθηκε τις τελευταίες ώρες, περιλαμβάνει πολλές αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσά τους και ένας ισχυρισμός ανώτερου εισαγγελέα των ΗΠΑ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν και μια 20χρονη γυναίκα σε ιδιωτική πτήση, τη δεκαετία του 1990.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η γυναίκα υπήρξε θύμα οποιουδήποτε εγκλήματος, ενώ το γεγονός ότι κάποιο όνομα περιλαμβάνεται στους φακέλους δεν υποδηλώνει καμία ποινική ευθύνη.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης ακολουθεί μια παρόμοια αποκάλυψη την περασμένη εβδομάδα, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα τμήμα των εγγράφων που αφορούσαν τις έρευνες για τον Έπσταϊν.

Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές στον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου ενός email που υποδηλώνει ότι ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν μαζί με γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι πιθανοί μάρτυρες στην υπόθεση κατά της συνεργού του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το email – που εστάλη από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης στις 7 Ιανουαρίου 2020 – έχει ως θέμα «Αρχεία πτήσεων Έπσταϊν».

Αναφέρει: «Για λόγους ενημέρωσής σας, θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι τα αρχεία πτήσεων που λάβαμε χθες δείχνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πολύ περισσότερες φορές απ’ όσες είχαν αναφερθεί προηγουμένως (ή απ’ όσες γνωρίζαμε), συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία θα αναμέναμε να απαγγελθούν κατηγορίες στην υπόθεση Μάξγουελ.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ως επιβάτης σε τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες παρούσα ήταν και η Μάξγουελ. Αναφέρεται ότι ταξίδεψε, μεταξύ άλλων και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με τη Μάρλα Μέιπλς, την κόρη του Τίφανι και τον γιο του Έρικ.

Σε μία πτήση το 1993, οι μόνοι δύο επιβάτες που αναφέρονται είναι ο ίδιος και ο Έπσταϊν· σε μία άλλη, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Έπσταϊν, ο Τραμπ και μια τότε 20χρονη.

Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς μάρτυρες σε μια υπόθεση [Γκισλέιν] Μάξγουελ.»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πιο πρόσφατης προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να δημοσιοποιήσει αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Το καλοκαίρι, η κυβέρνησή του προκάλεσε αντιδράσεις όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιεύσει αρχεία σχετικά με τον εκλιπόντα χρηματοδότη και δήλωσε ότι δεν βρήκε «καμία ενοχοποιητική λίστα πελατών», παρά τις προηγούμενες δηλώσεις της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι ότι ένα τέτοιο έγγραφο βρισκόταν στο γραφείο της.

Η ανακοίνωση προκάλεσε διακομματική αγανάκτηση – συμπεριλαμβανομένης και από υποστηρικτές του Τραμπ – και αναζωπύρωσε τον έλεγχο των παλαιών δεσμών του Έπσταϊν με τον Τραμπ, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις για τουλάχιστον 15 χρόνια πριν αυτές διακοπούν το 2004. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή στις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν και έχει διαψεύσει κάθε κατηγορία σε βάρος του.

Την Τρίτη, το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι έδωσε στη δημοσιότητα σχεδόν 30.000 επιπλέον σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και ότι «ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και τραβηγμένους ισχυρισμούς που στρέφονται κατά του προέδρου Τραμπ και οι οποίοι κατατέθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020».

«Για να είμαστε σαφείς: οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και αν είχαν έστω και την παραμικρή αξιοπιστία, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά του προέδρου Τραμπ», αναφέρει η ανακοίνωση. «Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας στον νόμο και στη διαφάνεια, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποιεί αυτά τα έγγραφα με τις νομικά απαιτούμενες προστασίες για τα θύματα του Έπσταϊν».

Μεταξύ των αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη περιλαμβάνεται και μια επιστολή που φαίνεται να έχει σταλεί από τον Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων νεαρών αθλητριών, ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

Η επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου 13 Αυγούστου 2019 και αποστολέα «J Epstein» από το «Manhattan Correctional» προς «Larry Nassar», αναφέρει: «Αγαπητέ L.N., όπως ήδη θα γνωρίζεις, πήρα τον “σύντομο δρόμο” για το σπίτι. Καλή τύχη! Μοιραζόμαστε ένα πράγμα… την αγάπη και τη φροντίδα μας για τις νεαρές κυρίες με την ελπίδα να φτάσουν στο πλήρες δυναμικό τους. Και ο πρόεδρός μας μοιράζεται την αγάπη μας για τα νέα, εύπλαστα κορίτσια. Όταν περνούσε μια νεαρή καλλονή, του άρεσε να “αρπάζει το αιδοίο”, ενώ εμείς καταλήξαμε να αρπάζουμε το φαγητό στις τραπεζαρίες του συστήματος. Η ζωή είναι άδικη.

Με εκτίμηση, J. Epstein».

Η επιστολή αναφέρεται και σε άλλο αρχείο, ένα αίτημα εργαστηριακής εξέτασης του FBI, στο οποίο αναφέρεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 ένας πράκτορας του FBI δέχθηκε τηλεφώνημα από αξιωματικό του ειδικού ανακριτικού τμήματος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών σχετικά με μια επιστολή που είχε παραληφθεί στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η επιστολή είχε επιστραφεί στον αποστολέα και «στην επάνω αριστερή γωνία της επιστολής ήταν γραμμένο: J. Epstein Manhattan Correctional NYC NY 10007. Η επιστολή έφερε σφραγίδα NOVA 220, 13 Αυγούστου 2019, και είχε αποδέκτη τον Larry Nassar».

Το αρχείο αναφέρει ότι στάλθηκε σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση του Γραφείου Φυλακών και ότι ο λόγος της «επιστροφής στον αποστολέα» ήταν πως ο παραλήπτης «δεν βρισκόταν πλέον σε αυτή τη διεύθυνση».

Το έγγραφο του FBI, με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020, αναφέρει ότι το FBI Νέας Υόρκης ζητά από το εργαστήριο να «πραγματοποιήσει ανάλυση γραφικού χαρακτήρα συγκρίνοντας την επιστολή» με τον «γραφικό χαρακτήρα του Τζέφρι Έπσταϊν, ώστε να διαπιστωθεί αν το άτομο που έγραψε την επιστολή ήταν ο Έπσταϊν ή κάποιο άλλο άγνωστο πρόσωπο».

Στη νέα δέσμη αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχουν επίσης πολυάριθμες αναφορές στον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

Με πληροφορίες από Guardian

