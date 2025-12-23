Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, από τα νέα έγγραφα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ανάμεσα στα νέα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται email προς τη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ονομασία «The Invisible Man».

Συγκεκριμένα, είναι email που φέρεται να έχει σταλεί από το κάστρο Μπαλμόραλ, της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, προς τη Γκισλέιν Μάξγουελ, με τον αποστολέα να υπογράφει ως «Α» και να κάνει αναφορά σε «ακατάλληλους φίλους».

Το μήνυμα, με ημερομηνία 16 Αυγούστου 2001, ξεκινά με τη φράση: «Βρίσκομαι εδώ στο εξοχικό της βασιλικής οικογένειας στο Μπαλμόραλ» και στη συνέχεια, ο αποστολέας ρωτά: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;», ενώ το email κλείνει με την υπογραφή: «Τα λέμε, A xxx».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ απαντά την ίδια ημέρα στη συγκεκριμένη διεύθυνση, γράφοντας: «Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, ωστόσο η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Έχω καταφέρει να βρω μόνο κατάλληλους φίλους».

Σε άλλα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί, διαφορετική διεύθυνση email εμφανίζεται καταχωρημένη στο τηλεφωνικό βιβλίο του Έπσταϊν με την ένδειξη «Duke of York». Από τη συγκεκριμένη διεύθυνση έχουν σταλεί επίσης μηνύματα με το ψευδώνυμο «The Invisible Man», μεταξύ αυτών και ένα τον Φεβρουάριο του 2002, που κλείνει με τη φράση: «Πολλή αγάπη, A xx».

Σημειώνεται ότι τα emails δεν υποδεικνύουν ποινική δραστηριότητα και μέχρι στιγμής ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

Συνολικά, περισσότερα από 11.000 αρχεία, που περιλαμβάνουν emails, βίντεο και ηχητικό υλικό, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με τις έρευνες και την επαλήθευση του υλικού να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Guardian και BBC