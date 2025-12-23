Γιατί και ποια λέξη αφαίρεσε η Ιταλία από τον εθνικό ύμνο της;

Η Ιταλία προχώρησε σε μια μικρή αλλαγή στον εθνικό της ύμνο, αφαιρώντας το εμφατικό «Si!» («Ναι!») που ακολουθούσε το κάλεσμα στα όπλα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι το Γενικό Επιτελείο Άμυνας εξέδωσε τις τελευταίες εβδομάδες επίσημες οδηγίες για την τροποποίηση, σε εφαρμογή προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε τον Μάιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο παραπέμπει στην αυθεντική εκδοχή του ύμνου.

Πριν από την αλλαγή, ο ύμνος «Αδέλφια της Ιταλίας» κατέληγε ως εξής: «Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, η Ιταλία μάς καλεί! Ναι!»

Η αφαίρεση της τελευταίας λέξης, που δεν είχε ανακοινωθεί δημόσια από την κυβέρνηση, αποκαλύφθηκε αρχικά από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano την Τρίτη και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από πηγές του υπουργείου Άμυνας και του γραφείου του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα.

Πηγή της ιταλικής Προεδρίας διευκρίνισε ότι η τροποποίηση δεν υπαγορεύτηκε από πολιτικά κίνητρα, αλλά αποσκοπεί στη «διατήρηση της αυθεντικότητας», καθώς αφαιρείται μια προσθήκη που δεν περιλαμβανόταν στους αρχικούς στίχους.

Ο ύμνος «Αδέλφια της Ιταλίας» – τίτλος που φέρει και το κόμμα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι – γράφτηκε το 1847 από τον ποιητή Γκοφρέντο Μαμέλι, πριν από την ενοποίηση της χώρας.

Αν και στους στίχους του Μαμέλι δεν υπάρχει το «Si», η λέξη εμφανίζεται στην αρχική μουσική παρτιτούρα του ύμνου, η οποία συντέθηκε την ίδια χρονιά από τον Μικέλε Νοβάρο.

Αναπαραγωγές των αυθεντικών στίχων και της παρτιτούρας είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της ιταλικής κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από Reuters