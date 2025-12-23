Τσερνόμπιλ: Φόβοι για κατάρρευση της σαρκοφάγου σε περίπτωση ρωσικού πλήγματος

Ανησυχία έχει προκληθεί στην Ουκρανία, καθώς ένα ενδεχόμενο πλήγμα από ρωσικό πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή αποσταθεροποίηση της προστατευτικής κατασκευής («σαρκοφάγου») που καλύπτει τον ανενεργό πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Την προειδοποίηση έκανε σε δηλώσεις του στο AFP ο διευθυντής του σταθμού, Σεργκέι Ταρακάνοφ.

Όπως εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ακόμη και μια έκρηξη σε κοντινή απόσταση —όπως για παράδειγμα από πύραυλο τύπου Iskander— θα μπορούσε να προκαλέσει δονήσεις παρόμοιες με μικρό σεισμό. «Σε ένα τέτοιο σενάριο, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το στέγαστρο θα αντέξει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προβλήματα εντοπίζονται στη σαρκοφάγο στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ

Τα απομεινάρια του πυρηνικού σταθμού καλύπτονται από δύο προστατευτικά κελύφη: την αρχική σαρκοφάγο από χάλυβα και σκυρόδεμα που ανεγέρθηκε εσπευσμένα μετά το πυρηνικό δυστύχημα του 1986 και το σύγχρονο «Νέο Περίβλημα Ασφαλείας» (NSC), μια υψηλής τεχνολογίας κατασκευή σχεδιασμένη για μακροχρόνια προστασία.

Ωστόσο, το NSC υπέστη σοβαρές ζημιές τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ρωσικό drone προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά στην εξωτερική χαλύβδινη επένδυση. Σύμφωνα με τον κ. Ταρακάνοφ, το νέο περίβλημα δεν επιτελεί πλέον πλήρως βασικές λειτουργίες ασφαλείας και η πλήρης αποκατάστασή του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια.

Παρά τη ζημιά, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά και εντός φυσιολογικών ορίων.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι επιθεωρητική αποστολή διαπίστωσε απώλεια κρίσιμων λειτουργιών ασφαλείας του περιβλήματος, όπως η πλήρης συγκράτηση ραδιενεργών υλικών. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχουν εντοπιστεί μόνιμες βλάβες στις βασικές φέρουσες κατασκευές ή στα συστήματα παρακολούθησης.

Η οπή που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση του drone έχει προσωρινά καλυφθεί με προστατευτικό πλέγμα, αλλά παραμένουν ανοιχτές περίπου 300 μικρές τρύπες, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς και δεν έχουν ακόμη σφραγιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο ρωσικός στρατός είχε καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο τις πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, πριν αποχωρήσει λίγες εβδομάδες αργότερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

