Η Ελλάδα έχει τις λιγότερες γάτες ανά νοικοκυριό στην Ευρώπη

Μπορεί οι γάτες να κυκλοφορούν αμέριμνες στα σοκάκια των ελληνικών πόλεων και χωριών, όμως η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τα νοικοκυριά που τις έχουν για κατοικίδιο.

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Kattly βασισμένη σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Τροφών για Κατοικίδια (FEDIAF), μόλις το 13% των ελληνικών νοικοκυριών έχει τουλάχιστον μία γάτα.

Στον αντίποδα, η Ρουμανία αναδεικνύεται πρωταθλήτρια «γατοφιλίας», με το 48% των νοικοκυριών να συμβιώνει με μία ή περισσότερες γάτες, ακολουθούμενη από την Πολωνία (41%) και τη Λετονία (37%). Κατά μέσο όρο, στην Ευρώπη το 27% των νοικοκυριών έχει τουλάχιστον μία γάτα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από αυτό των σκύλων (25%).

Βέβαια, σε χώρες όπως η Ελλάδα ή η Τουρκία (14%), οι γάτες συχνά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού τοπίου. Αρκεί μία βόλτα στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή της Κωνσταντινούπολης για να διαπιστώσει κανείς ότι οι αδέσποτες γάτες αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας, ενώ στα Χανιά η περίφημη Chonkus Maximus έγινε μέχρι και τουριστική ατραξιόν. Αυτό, όμως, δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας τους από τα νοικοκυριά.

Η έρευνα αναδεικνύει και τις μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες ως προς τις προτιμήσεις για γάτες ή σκύλους. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, το 50% των νοικοκυριών έχει σκύλο, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, ενώ η Ρουμανία και η Πολωνία καταγράφουν υψηλά ποσοστά και για τα δύο είδη, κερδίζοντας τον τίτλο των πιο «φιλοζωικών» χωρών της ηπείρου.

Συνολικά, η FEDIAF υπολογίζει ότι στην Ευρώπη ζουν πάνω από 129 εκατομμύρια γάτες και περίπου 106 εκατομμύρια σκύλοι, αριθμοί που δείχνουν πως, έστω και με μεγάλες εθνικές διαφορές, η αγάπη για τα κατοικίδια παραμένει σταθερή σε όλη την ήπειρο.