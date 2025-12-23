Τουρκία: Συνετρίβη το τζετ με τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Nεκροί όλοι οι επιβαίνοντες

Tη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, αντιστράτηγο Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και τον θάνατο όλων των επιβαινόντων επιβεβαίωσε ο Λίβυος πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ντμπέιμπα ανέφερε ότι «έχει ληφθεί επιβεβαίωση» για τον θάνατο του αλ-Χαντάντ και των μελών της συνοδείας του, μετά από «τραγικό δυστύχημα» κατά την επιστροφή τους από επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, νεκροί είναι επίσης ο επικεφαλής των Χερσαίων Δυνάμεων Αλ-Φιτούρι Γκαρίμπ, ο πρόεδρος της Αρχής Στρατιωτικής Βιομηχανίας Μαχμούντ αλ-Κατάουι, ο στρατιωτικός σύμβουλος Μοχάμεντ αλ-Ασάουι και ο Μοχάμεντ αλ-Μαχτζούμπ.

🚨🇱🇾🇹🇷 BREAKING: JET CARRYING LIBYA'S MILITARY CHIEF CRASHES IN TURKEY - AIRSPACE TEMPORARILY CLOSED



A Dassault Falcon 50 private jet carrying Libya’s Chief of General Staff, General Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, has crashed near Ankara after losing contact with air traffic… pic.twitter.com/sRz1CGrnjW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 23, 2025

Το αεροσκάφος, τύπου Falcon 50, επέστρεφε στη Λιβύη από την τουρκική πρωτεύουσα, μετά τις επαφές της λιβυκής στρατιωτικής αντιπροσωπείας με την τουρκική πλευρά. Λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, είχαν υπάρξει αναφορές για απώλεια επικοινωνίας και σήμα έκτακτης ανάγκης, πριν γίνει γνωστό ότι το τζετ συνετερίβη.

Breaking: A Falcon 50 business jet (w\ reg. 9H-DFS) has crashed in Ankara with Libya’s Chief of the General Staff 🇱🇾 and several senior military officials on board. Their fate remains unknown.



The aircraft had departed Ankara following the conclusion of an official visit to 🇹🇷. pic.twitter.com/MFl7mKTnXM — Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) December 23, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση. Οι ανακοινώσεις από τη λιβυκή πλευρά κάνουν λόγο για «τραγικό δυστύχημα» κατά την επιστροφή από την επίσημη επίσκεψη, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τουρκία: Χάθηκε η επαφή με τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης