ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Συνετρίβη το τζετ με τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Nεκροί όλοι οι επιβαίνοντες

Οι ανακοινώσεις από τη λιβυκή πλευρά κάνουν λόγο για «τραγικό ατύχημα» κατά την επιστροφή από επίσημη επίσκεψη

The LiFO team
The LiFO team
ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΛΙΒΥΗ Facebook Twitter
Φωτ: Χ
0

Tη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, αντιστράτηγο Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και τον θάνατο όλων των επιβαινόντων επιβεβαίωσε ο Λίβυος πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ντμπέιμπα ανέφερε ότι «έχει ληφθεί επιβεβαίωση» για τον θάνατο του αλ-Χαντάντ και των μελών της συνοδείας του, μετά από «τραγικό δυστύχημα» κατά την επιστροφή τους από επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, νεκροί είναι επίσης ο επικεφαλής των Χερσαίων Δυνάμεων Αλ-Φιτούρι Γκαρίμπ, ο πρόεδρος της Αρχής Στρατιωτικής Βιομηχανίας Μαχμούντ αλ-Κατάουι, ο στρατιωτικός σύμβουλος Μοχάμεντ αλ-Ασάουι και ο Μοχάμεντ αλ-Μαχτζούμπ.

Το αεροσκάφος, τύπου Falcon 50, επέστρεφε στη Λιβύη από την τουρκική πρωτεύουσα, μετά τις επαφές της λιβυκής στρατιωτικής αντιπροσωπείας με την τουρκική πλευρά. Λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, είχαν υπάρξει αναφορές για απώλεια επικοινωνίας και σήμα έκτακτης ανάγκης, πριν γίνει γνωστό ότι το τζετ συνετερίβη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση. Οι ανακοινώσεις από τη λιβυκή πλευρά κάνουν λόγο για «τραγικό δυστύχημα» κατά την επιστροφή από την επίσημη επίσκεψη, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.

Με πληροφορίες από Reuters 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διεθνή / Απετράπη τρομοκρατική ενέργεια στο Μάντσεστερ: Υποστηρικτές του ISIS σχεδίαζαν επίθεση κατά εβραϊκών στόχων

Εάν το σχέδιο στο Μάντσεστερ είχε υλοποιηθεί, θα μπορούσε να εξελιχθεί στη «φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου» σύμφωνα με τις αρχές
THE LIFO TEAM
Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Διεθνή / Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη με θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η διάσκεψη θα αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να συνεχίσει να προχωρά το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο παρουσιάστηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός
THE LIFO TEAM
Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν σε ιδιωτικό τζετ μαζί με μια 20χρονη, σύμφωνα με νέα αρχεία

Διεθνή / Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν και μια 20χρονη σε ιδιωτικό τζετ, σύμφωνα με νέα αρχεία

Μεταξύ των αρχείων περιλαμβάνεται και μια επιστολή που φαίνεται να έχει σταλεί από τον Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων νεαρών αθλητριών
THE LIFO TEAM
Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Διεθνή / Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Ανάμεσα στα νέα έγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται email από το 2001 που ξεκινά με τη φράση «Βρίσκομαι στο εξοχικό της βασιλικής οικογένειας στο Μπαλμόραλ»
THE LIFO TEAM
 
 