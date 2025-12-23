ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ακυρώθηκε η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής

The LiFO team
The LiFO team
ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από την αφίσα προώθησης για την παγκόσμια περιοδεία / hellenicensemble.com
0

Η εταιρεία παραγωγής «Hellenic Music Ensemble» ανακοίνωσε πως η παγκόσμια περιοδεία με τη συμμετοχή της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, ακυρώνεται.

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς» σημειώνει σχετικά η εταιρεία.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο» διευκρινίζει συνέχεια για την παγκόσμια περιοδεία, η οποία αναμενόταν να λάβει χώρα σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία αντίστοιχα.

«Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε» διευκρινίζει.

«Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής.

Περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη: Τι είχε δηλώσει ο Γιώργος Χατζιδάκις

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Χατζιδάκις είχε δηλώσει, κατά το παρελθόν, ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι.

Παρά ταύτα, όπως σημειώνει, ο Πάνος Λιαρόπουλος «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωσή της», αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής και παρακάμπτοντας την άρνηση της οικογένειας.

«Ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του, είναι ευθύνη μου να διαφυλάξω το έργο του όπως ο ίδιος όρισε», είχε υπογραμμίσει, τονίζοντας ότι η οικογένεια ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την προώθηση της περιοδείας.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: «Η πλευρά Θεοδωράκη καλεί την οργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λήξει η διαμάχη»

Η πλευρά Θεοδωράκη πήρε θέση για τις νομικές ενέργειες από πλευράς Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής
LIFO NEWSROOM
Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε νέο Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της χάρη στο «Stranger Things»

Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα, κυρίως επειδή μεγάλο μέρος του μουσικού καταλόγου της προηγείται της εποχής των ψηφιακών πωλήσεων
THE LIFO TEAM
Αλέξης Ακριθάκης, Χωρίς τίτλο, 1970, 45 Χ 71 εκ., λάδι σε καμβά © The Estate of Alexis Akrithakis

Πολιτισμός / Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη

Μετά από 30 χρόνια θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.
THE LIFO TEAM
 
 