Ακυρώθηκε η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Η εταιρεία παραγωγής «Hellenic Music Ensemble» ανακοίνωσε πως η παγκόσμια περιοδεία με τη συμμετοχή της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, ακυρώνεται.

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς» σημειώνει σχετικά η εταιρεία.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο» διευκρινίζει συνέχεια για την παγκόσμια περιοδεία, η οποία αναμενόταν να λάβει χώρα σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία αντίστοιχα.

«Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε» διευκρινίζει.

«Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής.

Περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη: Τι είχε δηλώσει ο Γιώργος Χατζιδάκις

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Χατζιδάκις είχε δηλώσει, κατά το παρελθόν, ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι.

Παρά ταύτα, όπως σημειώνει, ο Πάνος Λιαρόπουλος «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωσή της», αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής και παρακάμπτοντας την άρνηση της οικογένειας.

«Ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του, είναι ευθύνη μου να διαφυλάξω το έργο του όπως ο ίδιος όρισε», είχε υπογραμμίσει, τονίζοντας ότι η οικογένεια ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την προώθηση της περιοδείας.