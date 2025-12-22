Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο ηθοποιός του «The Wire», James Ransone

Σε ηλικία 46 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Ράνσον (James Ransone), γνωστός μεταξύ άλλων για τον ρόλο του «Chester “Ziggy” Sobotka» στη θρυλική σειρά The Wire.

Παρόλο που δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του James Ransone, τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι αποδίδεται σε αυτοκτονία. Η είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής και προκάλεσε συγκίνηση στα social media, με συναδέλφους και θαυμαστές να αποχαιρετούν έναν ηθοποιό που ξεχώρισε για την ένταση και την ευαισθησία των ερμηνειών του.

Ο Ράνσον υποδύθηκε τον Ziggy στη δεύτερη σεζόν του The Wire, έναν από τους πιο τραγικούς και αμφιλεγόμενους χαρακτήρες της σειράς του Ντέιβιντ Σάιμον. Αργότερα συνεργάστηκε ξανά με τον ίδιο δημιουργό στη μίνι σειρά Generation Kill, όπου ενσάρκωσε τον πεζοναύτη Josh Ray Person, βασισμένο σε πραγματικό πρόσωπο.

James Ransone: Οι ρόλοι του στον κινηματογράφο

Στον κινηματογράφο, το ευρύτερο κοινό τον γνώρισε και μέσα από την ταινία It Chapter Two, όπου υποδύθηκε τον Eddie Kaspbrak, δίπλα σε ένα καστ με τους Bill Hader, Jessica Chastain και James McAvoy.

Γεννημένος στη Βαλτιμόρη το 1979, ο Ράνσον είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τα προσωπικά του τραύματα. Το 2021 αποκάλυψε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε νεαρή ηλικία, εμπειρία που -όπως είχε δηλώσει- συνέβαλε στις μάχες του με τον εθισμό στο αλκοόλ και την ηρωίνη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε περιγράψει την υποκριτική ως μια διαδικασία «κάθαρσης», και ψυχικής φθοράς, ειδικά όταν καλούνταν να ενσαρκώσει «αντιπαθείς» ή σκοτεινούς χαρακτήρες.

Συνάδελφοί του, όπως ο ηθοποιός Φρανσουά Αρνό, τον αποχαιρέτησαν δημόσια, μιλώντας για έναν «μοναδικό ηθοποιό που ενέπνεε συνεχώς».

Με πληροφορίες από Guardian