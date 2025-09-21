Πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο για τον «θυμωμένο» και σπάνιο αγριόγατο των Ιμαλαΐων

Ένα από τα πιο σπάνια και μυστηριώδη αιλουροειδή του κόσμου, ο αγριόγατος Παλλάς (Otocolobus manul), καταγράφηκε για πρώτη φορά στην πολιτεία Arunachal Pradesh της ανατολικής Ινδίας. Η εικόνα, που λήφθηκε σε υψόμετρο 4.992 μέτρων, αποτελεί το πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο παρουσίας του είδους σε αυτή την ορεινή περιοχή των Ιμαλαΐων.

Ο αγριόγατος Παλλάς, με το πυκνό τρίχωμα και τη χαρακτηριστικά «θυμωμένη» έκφραση, είναι από τα λιγότερο μελετημένα αιλουροειδή στον κόσμο. Μέχρι σήμερα είχαν καταγραφεί εμφανίσεις του μόνο στο Σικίμ, το Μπουτάν και το ανατολικό Νεπάλ. Η νέα καταγραφή επεκτείνει σημαντικά τη γνωστή γεωγραφική εξάπλωση του είδους στην ανατολική οροσειρά των Ιμαλαΐων.

Η ανακάλυψη προήλθε από μια εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησαν το WWF Ινδίας και το Δασαρχείο της Arunachal Pradesh. Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2024, οι ερευνητές τοποθέτησαν 136 κάμερες σε 83 δυσπρόσιτες τοποθεσίες, καλύπτοντας περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ορεινού εδάφους σε υψόμετρα που ξεπερνούσαν τα 4.000 μέτρα. Οι κάμερες λειτούργησαν για πάνω από οκτώ μήνες σε πολικές θερμοκρασίες.

«Η ανακάλυψη του αγριόγατου Παλλάς στην Arunachal Pradesh σχεδόν στα 5.000 μέτρα μάς υπενθυμίζει πόσα λίγα γνωρίζουμε ακόμα για τη ζωή στα Ιμαλάια», δήλωσε ο Ρίσι Κουμάρ Σάρμα, επικεφαλής επιστήμης και διατήρησης του WWF Ινδίας. «Το γεγονός ότι η ίδια περιοχή φιλοξενεί λεοπαρδάλεις του χιονιού, νεφοπαρδάλεις, μαρμάρινες γάτες και τώρα τον αγριόγατο Παλλάς, αποδεικνύει τον μοναδικό πλούτο και την ανθεκτικότητα αυτού του τοπίου».

Πέρα από τον αγριόγατο Παλλάς, η έρευνα κατέγραψε πέντε ακόμη είδη αγριόγατων σε εξαιρετικά μεγάλα υψόμετρα: λεοπάρδαλη του χιονιού (Panthera uncia), κοινή λεοπάρδαλη (Panthera pardus), νεφοπαρδαλη (Neofelis nebulosa), μαρμάρινη γάτα (Pardofelis marmorata) και λεοπάρδαλη γάτα (Prionailurus bengalensis). Σε μια σπάνια συμπεριφορική παρατήρηση, κάμερα κατέγραψε λεοπάρδαλη του χιονιού και κοινή λεοπάρδαλη να σημαδεύουν το ίδιο σημείο με ούρα, δείχνοντας πώς μοιράζονται τα ίδια ορεινά ενδιαιτήματα

Ο αγριόγατος Παλλάς αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα είδη αιλουροειδών, που διαφοροποιήθηκε από τη γενεαλογία της λεοπάρδαλης πριν από περίπου 5,2 εκατομμύρια χρόνια. Είναι μικρόσωμος, με παχύ τρίχωμα, κυνηγά τρωκτικά, μικρά πτηνά και ερπετά, και στέκεται συχνά πάνω στην χνουδωτή ουρά του για να προστατεύει τις πατούσες του από τον παγωμένο βράχο.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα αυτά δεν είναι μόνο επιστημονικά εντυπωσιακά αλλά και κρίσιμα για τη διατήρηση των εύθραυστων οικοσυστημάτων των Ιμαλαΐων. Η συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων, όπως η παραδοσιακή ποιμενική ομάδα Brokpa, υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία της αποστολής.

«Η ανακάλυψη πολλών αγριόγατων σε τόσο ακραία υψόμετρα ανοίγει συναρπαστικές προοπτικές για την οικολογική έρευνα και τη διατήρηση», σημείωσε ο Τακού Σάι, ανώτερος επιστημονικός υπεύθυνος του WWF Ινδίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αυτές οι μικροσκοπικές γάτες είναι οι δολοφόνοι της ερήμου - Και κινδυνεύουν

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι αγριόγατες επιστρέφουν στην Ολλανδία μετά από αιώνες απουσίας