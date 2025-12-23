Τουρκία: Χάθηκε η επαφή με τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

Οι τουρκικές αρχές έχασαν την Τρίτη την ασύρματη επαφή με ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ-Χαντάντ, και τέσσερα ακόμη άτομα, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα με προορισμό την Τρίπολη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 ζήτησε προσγείωση εκτάκτου ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από την περιοχή Χαϊμάνα, νότια της τουρκικής πρωτεύουσας, όμως στη συνέχεια η επικοινωνία διακόπηκε πλήρως.

🇹🇷🇱🇾 BREAKING: Libyan Chief of General Staff on Falcon 50 Jet That Crashed Near Ankara



A private jet carrying Libya’s top military official lost radio contact over Ankara, with reports of an explosion near the airport. Ankara airspace has been temporarily closed.



Earlier today,… pic.twitter.com/Eleiv7SRDL — Defence Index (@Defence_Index) December 23, 2025

Μέχρι αργά το βράδυ δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για το αν το αεροσκάφος συνετρίβη. Πλάνα που μετέδωσαν τουρκικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν λάμψη στον νυχτερινό ουρανό στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

Μετά τις αναφορές, καταγράφηκαν εκτροπές πτήσεων που κατευθύνονταν στο αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, ενώ τουρκικά μέσα ανέφεραν και προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου.

Ο αλ-Χαντάντ είχε επισκεφθεί την Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο επαφών με την τουρκική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Από λιβυκής πλευράς δεν υπήρξε άμεση δημόσια τοποθέτηση.

Με πληροφορίες από Washington Post

