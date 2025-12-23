ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκία: Χάθηκε η επαφή με τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

Tο αεροσκάφος ζήτησε προσγείωση εκτάκτου ανάγκης, όμως στη συνέχεια η επικοινωνία διακόπηκε πλήρως

Τουρκία: Χάθηκε η επαφή με τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης
Ο Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ-Χαντάντ / Φωτ: Χ
Οι τουρκικές αρχές έχασαν την Τρίτη την ασύρματη επαφή με ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ-Χαντάντ, και τέσσερα ακόμη άτομα, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα με προορισμό την Τρίπολη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 ζήτησε προσγείωση εκτάκτου ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από την περιοχή Χαϊμάνα, νότια της τουρκικής πρωτεύουσας, όμως στη συνέχεια η επικοινωνία διακόπηκε πλήρως.

Μέχρι αργά το βράδυ δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για το αν το αεροσκάφος συνετρίβη. Πλάνα που μετέδωσαν τουρκικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν λάμψη στον νυχτερινό ουρανό στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Μετά τις αναφορές, καταγράφηκαν εκτροπές πτήσεων που κατευθύνονταν στο αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, ενώ τουρκικά μέσα ανέφεραν και προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου.

Ο αλ-Χαντάντ είχε επισκεφθεί την Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο επαφών με την τουρκική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Από λιβυκής πλευράς δεν υπήρξε άμεση δημόσια τοποθέτηση.

Με πληροφορίες από Washington Post

