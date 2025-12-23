ΔΙΕΘΝΗ
Λούβρo: Εγκαταστάθηκαν κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι που χρησιμοποιήθηκε στην ληστεία του Οκτωβρίου

Στόχος είναι μελλοντικά να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Το Λούβρο εγκατέστησε την Τρίτη κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες για να εισβάλουν και να κλέψουν μερικά από τα κοσμήματα του στέμματος.

Τέσσερα άτομα διέρρηξαν το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου και διέφυγαν με κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων, εκθέτοντας τις εμφανείς ελλείψεις στην ασφάλεια και αποκαλύπτοντας την επιδεινούμενη κατάστασή του.

Στάθμευσαν ένα ανυψωτικό όχημα έξω από το μουσείο, πήδηξαν στο μπαλκόνι της γκαλερί Απόλλων, έσπασαν ένα παράθυρο, άνοιξαν τις προθήκες με τροχούς και διέφυγαν με σκούτερ που οδηγούσαν συνεργοί τους, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από 7 λεπτά.

Κάγκελα στην αίθουσα που σημειώθηκε η ληστεία στο Λούβρο

Την Τρίτη, ένας γερανός ανύψωσε το κάγκελο ασφαλείας στη θέση του για να σφραγίσει την γυάλινη πόρτα που οδηγεί στο μπαλκόνι.

«Το Λούβρο αντλεί από τα διδάγματα της κλοπής της 19ης Οκτωβρίου και συνεχίζει τη μεταμόρφωσή του και την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του», ανέφερε το μουσείο σε μια ανάρτηση στο X.

Ανέφερε επίσης ότι μια κινητή αστυνομική ομάδα βρίσκεται πλέον στην κυκλική διασταύρωση μπροστά από την εμβληματική γυάλινη πυραμίδα και ότι 100 επιπλέον κάμερες θα τοποθετηθούν γύρω από το μουσείο το επόμενο έτος.

Η αστυνομία έχει εντοπίσει οκτώ υπόπτους σε σχέση με τη ληστεία, αν και τα κοσμήματα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η διάρρηξη έθεσε δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στο Λούβρο, το οποίο φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα τέχνης, όπως η Μόνα Λίζα.

Οι υπεύθυνοι του Λούβρου παραδέχτηκαν ότι η κάλυψη των εξωτερικών τοίχων του μουσείου από τις κάμερες ασφαλείας ήταν ανεπαρκής και ότι δεν υπήρχε κάλυψη του μπαλκονιού από το οποίο έγινε η διάρρηξη.

Η ληστεία ήταν ένα από τα πολλά προβλήματα που έπληξαν το μουσείο τις τελευταίες εβδομάδες: μια άλλη γκαλερί, έκλεισε λόγω δομικών προβλημάτων, μια διαρροή νερού προκάλεσε ζημιές σε βιβλία του τμήματος αιγυπτιακών αρχαιοτήτων και το μουσείο έκλεισε εν μέρει για αρκετές ημέρες μετά από απεργία του προσωπικού.

Με πληροφορίες από Reuters

Λούβρο: Κλειστό και σήμερα το μουσείο - Παρατείνεται η απεργία των εργαζομένων

Διεθνή / Λούβρο: Κλειστό «εν μέρει» το μουσείο παρά την παράταση της απεργίας των εργαζομένων

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κάνουν λόγο για μια ολοένα και μεγαλύτερη λίστα προβλημάτων, που περιλαμβάνει χρόνια υποστελέχωση, φθορές στις υποδομές, επιδείνωση των συνθηκών εργασίας
